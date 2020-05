Technologie et numérique : que retenir de ces deux mois de confinement ?

C’est la fin du confinement. Ou en tout cas le début très progressif de la fin, en espérant que cela soit définitif. Peut-être que dès cette semaine certains d’entre vous ont repris le chemin du travail. Peut-être que d’autres restent en télétravail. Et dans les deux catégories il y a sûrement ceux qui ont le choix et ceux qui ne l’ont pas.

Je vais peut-être vous surprendre mais pendant cette période bizarre d’enfermement j’ai parfois un peu envié ceux qui “devaient” se rendre au travail, et qui pouvaient le faire. Leur liberté de circuler, de continuer à vivre à peu près normalement me donnait des fourmis dans les jambes. Je crois que définitivement, même si j’ai été extrêmement prudent et que je le serai encore plus à partir d’aujourd’hui, je préfère être libre de mes mouvements, quitte à être un peu plus exposé, qu’être enfermé, voir la ville déserte et regarder l’économie s’effondrer sous mes yeux, avec les drames humains que cela entrainera fatalement. Cela étant je ne suis plus pressé de sortir, je vais continuer à m’auto-confiner et je ne retournerai pas au cowork tout de suite. Le « syndrome de la cabane » peut-être ?

Mais trêve de considérations personnelles, ce qui m’a le plus marqué durant ces deux mois étranges provient encore de l’observation de ce qu’il s’est passé du côté des internets et des technologies numériques. On dirait que tout s’est subitement accéléré comme dans un vortex devenu presque incontrôlable, transformant presque chaque habitant de cette planète en expert du virtuel.

S’il fallait retenir en retenir cinq choses marquantes des deux mois écoulés, voici ma liste.

Explosion de la vidéoconférence

Concurrence exacerbée entre les plateformes, Google Meet qui devient gratuit et grand public. Un nouvel usage qui va rester et dont on n’est qu’au début. De nombreuses innovations vont arriver : speech to text, transcription des vidéoconférences, résumés audio en podcast, annonceurs, salles d’attente mutualisées, jeux, lecture…



Explosion des évènements virtuels

Courses de voitures en simulateurs retransmises en direct (Porsche Cup) Concert One World: Together at Home (270 millions de spectateurs) Concert en Finlande : Pour l’occasion, une grande partie de la capitale a été reproduite et 150 000 spectateurs ont même créé leurs avatars virtuels pour renforcer encore plus l’immersion. Conférences virtuelles (Microsoft Build, Apple WWDC)



Les réseaux sociaux pour le meilleur et le pire

Meilleur : solidarité, socialisation, rompre l’isolement, créativité, humour

L’explosion des fake news qui surfent sur la panique collective, et leur propagation sans discernement par des internautes trop naïfs ou malveillants

Capacité des industriels à modifier leur production en mode agile

Ford, Tesla et autres qui dédient une chaine de production à la fabrication de respirateurs artificiels

Dyson et Mercedes F1 qui fabriquent des respirateurs en un temps record

LVMH et d’autres marques qui fabriquent produisent rapidement des tonnes de gel hydroalcoolique ou de masques…

Internet a tenu !

Certains redoutaient l’effondrement du réseau des réseaux pour cause de surcharge due à de trop nombreuses connexions simultanées. Cela ne s’est pas produit, et à de rares ralentissements près, l’infrastructure a montré qu’elle en avait sous le pied face à une consommation en totale explosion.

La crise comme moteur d’une adaptation et d’une accélération de l’innovation technologique. Il se dit souvent que l’on n’est jamais aussi créatif que dans la contrainte. Le coronavirus nous aura au moins appris cela.