Telegram limite le nombre de messages par membre des groupes de discussions

A la différence de WhatsApp permettant de créer des groupes de discussions de maximum 256 personnes, Telegram peut vous donner la possibilité d’en accueillir 200.000. Autant dire que pas beaucoup de groupes d’amis ni même d’entreprises pourront prétendre ajouter autant de monde. Mais il va de soi qu’à plusieurs dizaines de personnes déjà, une fenêtre de discussion peut déjà ressembler à un vrai chaos.

Depuis plusieurs mois maintenant, Telegram cherche à ajouter de nouvelles fonctionnalités à son application de messagerie. La société aux 200 millions d’utilisateurs actifs tente de luter face aux géants tels que Messenger, WhatsApp et Snapchat. Une nouvelle fonctionnalité qui plaira notamment aux entreprises et communautés va voir le jour.

Le « mode lent » introduit par Telegram permettra d’éviter le chaos des gros groupes de discussions. Pour y arriver, l’application de messagerie propose aux administrateurs de régler le nombre de messages que les utilisateurs peuvent envoyer, sur une période de temps à définir. De 30 secondes à 1 heure, le service permettra certainement d’éviter les spams, mais également d’augmenter « la valeur de chaque message », expliquait la société russe.

Le réglage de cette nouvelle fonctionnalité se trouve dans la rubrique « Permission » des paramètres, et sera uniquement accessible pour l’administrateur du groupe. La durée configurée pourra notamment être changée « pour limiter le trafic aux heures de pointe ».

