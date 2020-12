Tesla Arcade ajoute trois nouveaux jeux pour les fêtes de fin d’année

Sur l’écran tactile de sa gamme de voitures électriques, Tesla propose pas moins de neuf jeux d’arcade, principalement basés sur des jeux Atari classiques rappelant les années 70 et 80 dans leur style. Le mois dernier, le poker faisait son apparition dans une nouvelle mise à jour, et la liste devrait augmenter avec les fêtes de fin d’année.

Sur le forum Reddit, découvrait Electrek, une source norvégienne a pris une photo de l’affichage de la dernière mise à jour du logiciel Tesla V10 pour la fin d’année. On y découvre trois nouveaux noms de jeu :

The Battle of Polytopia

Cat Quest

Solitaire

Le premier d’entre eux serait un jeu multijoueur, proposant des parties jusqu’à 15 utilisateurs. Le second, Cat Quest, est un RPG d’action sorti en août 2017 et aussi disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Android et macOS.

Lire aussi : notre test et avis sur la Tesla Model S : faut-il encore l’acheter ?

Vers l’arrivée d’un nouveau processeur graphique ?

Malgré l’intérêt que Tesla Arcade suscite pour ses clients, la liste grossit de façon très lente, et cela serait certainement dû aux limites des composants du système d’infodivertissement actuel, sous Intel et Nvidia Tegra.

Le mois dernier, une rumeur avancée par le bien informé @patrickschur_ sur Twitter disait que Tesla pourrait bientôt remplacer son GPU par une puce AMD « Big Navi ». Avec un tel changement, les prochains exemplaires Tesla pourraient certainement élargir leur horizon de compatibilité pour se mettre à faire tourner des programmes plus riches en ressources.

Nous aurions du mal à s’imaginer jouer à des jeux comme Cyberpunk 2077 avec le volant d’une Model 3, mais rappelons néanmoins que le système multimédia de la marque est compatible avec les manettes PS4 et Xbox one.

L’arrivée d’une puce AMD aurait l’avantage d’offrir plus de performances tout en ne posant pas de trop gros problèmes sur la charge des batteries. Actuellement, Tesla V10 propose aussi de regarder des vidéos en streaming, sur Netflix et YouTube.