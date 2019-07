Tesla : vers une augmentation massive des capacités de production de la Model 3

Tesla a lancé sa Model 3 en 2017. Le constructeur a depuis de nombreuses difficultés pour répondre à l’importante demande des consommateurs. Tesla a livré plus de 95.000 véhicules au deuxième trimestre. La Model 3 représente à elle seule 81 % des livraisons. C’est beaucoup mais pas suffisant. Comme nous vous en faisions part récemment, la production s’avère en effet insuffisante. Là où Elon Musk misait sur 1000 Model 3 produites par jour, l’entreprise n’en produirait en réalité que 700.

Début juillet Tesla a tenu à rassurer le grand public par le biais d’un communiqué :

Les commandes générées au cours du trimestre ont dépassé nos livraisons, nous entrons donc au troisième trimestre avec une augmentation de notre carnet de commandes. Nous sommes convaincus que nous sommes bien positionnés pour continuer à faire croître la production totale et les livraisons au troisième trimestre.

Tesla a informé ses salariés d’une prochaine augmentation de la production

Il faut dire que ces potentiels retards de livraison ont deux conséquences directes : l’insatisfaction des clients qui peut se payer à long terme. A court terme cela affecte les résultats de l’entreprise. Les chiffres du premier trimestre ne sont pas bons et Tesla a effectivement annoncé une perte de 702,1 millions de dollars. La firme a par ailleurs indiqué qu’elle s’attendait à ne pas être bénéficiaire au deuxième trimestre de l’année 2019. Elle se doit donc de réagir au plus vite et les choses semblent bien s’accélérer.

Un fournisseur de Tesla en Chine vient en effert d’annoncer qu’il allait doubler la production de pièces fournies pour la production de la Model 3. China FineBlanking Technology (CFTC), fournisseur de services d’estampage va augmenter ses envois mensuels de composants de relais utilisés dans les Model 3 d’environ 20 000 unités actuellement à 40 000 unités à compter d’août 2019. De fait, Tesla entend augmenter la cadence dans son usine américaine de Fremont en Californie ainsi que dans celle de Shanghai.

Une information qui intervient alors que Jerome Guillen, le président de Tesla Automotive a d’ailleurs envoyé un mail en interne aux salariés pour les informer d’une prochaine augmentation des capacités de production.