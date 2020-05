Tesla ferait pression sur ses employés pour qu’ils retournent au travail

Il y a deux mois, le gouvernement a obligé plusieurs entreprises jugées comme non nécessaires au bon fonctionnement du pays à fermer afin de respecter les mesures sanitaires. C’est le cas de l’usine de Tesla située à Fremont en Californie. Malgré cette décision, le constructeur américain a continué à faire tourner ses usines quelques jours avant que le shérif du comté d’Alameda ne réaffirme cette décision.

Il semblerait que ce décret ne plaise pas à Elon Musk, figure emblématique de Tesla, si bien que l’entrepreneur s’est exprimé plusieurs fois sur Twitter en invitant le gouvernement à « libérer l’Amérique maintenant ».

L’homme s’est exprimé plusieurs fois en faveur de ce positionnement, rejoignant ainsi les opinions de plusieurs américains pro-Trump ayant participé à des manifestations qui appelaient au déconfinement massif du pays.

Plus récemment, Elon Musk a annoncé que Tesla rouvrait son usine malgré les mesures sanitaires mises en place le 23 mars. Une fois de plus, il a utilisé Twitter pour annoncer la nouvelle, ajoutant à cela : « Tesla redémarre la production aujourd’hui contre les règles du comté d’Alameda […] Si quelqu’un est arrêté, je demande que ce soit seulement moi ».

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020