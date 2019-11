Audi : une mise à jour pour améliorer l’autonomie du SUV e-tron 55 quattro

Une « nouvelle » Audi e-tron en concessions

Alors qu’il vient tout juste de lever le voile sur la toute nouvelle e-tron Sportback, Audi annonce une mise à niveau technique de son premier SUV 100% électrique : e-tron. Une mise à niveau qui va concerner toutes les nouvelles versions de l’Audi e-tron 55 quattro qui quitteront la chaîne de montage.

Cette version « enhanced » de l’Audi e-tron permettra donc au SUV d’offrir une autonomie allant jusqu’à 436 kilomètres avec une charge complète (norme WLTP), soit 25 kilomètres de plus que les versions actuellement disponibles. Une autonomie qu’Audi a pu augmenter grâce à un nouveau système de freinage, mais aussi une meilleure transmission et un moteur asynchrone plus efficace. De son côté, la batterie passe de 84 à 86,5 kWh.

Audi explique que les débits de volume dans le circuit de refroidissement ont également été réduits, de sorte que la pompe requiert moins de puissance. La pompe à chaleur de série exploite la chaleur dissipée de la batterie haute tension pour chauffer l’intérieur et de cette manière, selon la température extérieure, l’autonomie de l’Audi e-tron peut augmenter de 10 % en conditions de conduite réelle.

Grâce à divers ajustements, cette nouvelle version de l’Audi e-tron dispose d’un système de récupération en grade d’augmenter de près de 30% l’autonomie du bolide. Une récupération d’énergie qui s’effectue lorsque le conducteur lâche l’accélérateur (roue libre) ou lorsque la pédale de frein est enfoncée. « Lors d’un freinage depuis une vitesse de 100 km/h, l’Audi e-tron peut récupérer jusqu’à 300 Nm de couple et 220 kW de puissance, ce qui correspond à plus de 70 % de sa puissance de fonctionnement » explique le constructeur.

Côté look, le nouveau Pack S Line est désormais disponible avec de très larges jantes de 20″, une suspension pneumatique sportive, sans oublier un pare-chocs plus acéré, avec d’imposantes prises d’air. Le spoiler de série et un diffuseur à l’arrière contribuent à l’aérodynamisme, un facteur essentiel pour booster l’autonomie d’un modèle 100% électrique. On y retrouve également une imposante double sortie d’échappement (non, là on déconne hein).

Audi précise que tous les modèles produits récemment bénéficieront de cette amélioration technique, et que le prix de l’Audi e-tron 55 quattro reste inchangé en France, avec un prix de 83 880 euros en entrée de gamme. Les premiers acheteurs risquent toutefois de se sentir un peu lésés…