Tesla pourrait exploser son record de livraisons ce trimestre

Chaque trimestre, le nombre de livraisons et les résultats de Tesla sont scrutés par les investisseurs et qu’ils soient bons ou mauvais, les analystes y vont de leur hypothèse.

Bientôt un nouveau record pour Tesla ?

Pour ce qui est de ce trimestre, il semblerait que Tesla ait une chance de battre son record de livraison absolu avec le passage du chiffre symbolique des 100 000 voitures. C’est effectivement ce qu’Elon Musk évoque dans un email auquel Electrek a eu accès. Dans celui-ci, l’entrepreneur américain indique : « Nous avons une chance d’atteindre notre premier trimestre de livraison de 100 000 véhicules, ce qui est une étape incroyablement excitante pour notre entreprise ! ».

Il ajoute à cela que « Le défi est de s’assurer que nous avons les bonnes variantes de voitures aux bons endroits et de mobiliser le plus de ressources possible de notre entreprise pour aider aux livraisons de fin de trimestre. C’est la priorité absolue pour les cinq derniers jours du trimestre ».

Pour rappel, Tesla a réalisé un très bon deuxième trimestre 2019 en atteignant les 90 700 livraisons, ce qui lui avait permis de dépasser son précédent record qui avait été atteint au cours du quatrième trimestre de l’an dernier.

Malgré un nombre très conséquent de ventes il y a quelques mois, le constructeur automobile ne cesse de perdre de l’argent. En ce sens, Tesla a annoncé qu’il avait perdu plus de 408 millions de dollars, par rapport aux 700 millions du précédent exercice. Cela avait d’ailleurs entraîné une chute de 12% en bourse, conséquence logique et habituelle pour le constructeur.

Néanmoins, cet email d’Elon Musk laisse à supposer que la firme américaine souhaite se concentrer sur les livraisons, une initiative que l’entrepreneur avait effectivement évoquée suite aux résultats du trimestre dernier : « Nous nous employons à augmenter nos livraisons un trimestre sur l’autre et annuellement ».

La fin de trimestre approchant, l’email de Tesla devrait se confirmer ou non dans les jours à venir.