Tesla prévoit des Superchargeurs plus rapides pour 2019

Alors que la fin de l’année arrive, l’entreprise d’Elon Musk a annoncé de nouveaux Superchargeurs disponibles au cours de l’année 2019.

Tesla continue à étendre son réseau de Superchargeurs

Il y a quelques jours, l’entrepreneur américain a fait part de la nouvelle sur son canal d’information favori, Twitter, en évoquant une charge « beaucoup plus rapide » grâce aux Superchargeurs V3.

Supercharger V3, which starts rolling out early next year, will also charge much faster — Elon Musk (@elonmusk) 19 novembre 2018

À ce jour, il faut près de 1h25 pour que la Model 3 de Tesla soit chargée à 100%, contre 80% pour une charge de 30 minutes seulement. Reste à savoir quelles seront les performances des nouveaux dispositifs de l’entreprise américaine, et si ils bénéficieront d’une réelle amélioration. À ce jour, la société de Musk dispose de près de 1 375 stations Superchargeur dans le monde pour 11 414 Superchargeurs.

Il y a an environ, Tesla levait le voile sur son programme « Recharges à destination », une initiative destinée à améliorer les lieux où sont installés Superchargeurs, ainsi que les interactions socilaes. L’objectif était alors d’apporter une expérience beaucoup plus complète qu’une simple attente lorsque la voiture est en charge. Pour se faire, la compagnie travaille en partenariat avec des hôtels, des restaurants et des lieux de loisir qui se veulent accueillants pour ceux qui souhaiteraient charger leur véhicule et, pourquoi pas, passer une nuit sur place.

Autre point récemment annoncé par Tesla, la disponibilité de son configurateur en Chine. Par conséquent, les futurs utilisateurs chinois sont déjà en mesure de choisir leur modèle ainsi que les options avant de valider leur commande. L’on peut supposer que ce même configurateur sera bientôt disponible en France.

