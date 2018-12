Tesla racheté par Apple en 2019 ? C’est ce que suggère Saxo Bank

Chaque année, la banque danoise Saxo Bank dévoile une liste de dix prédictions chocs pouvant se réaliser au cours de l’année suivante. Si le spécialiste du trading tient à préciser que celles-ci n’ont que peu de chances de devenir réalité, la banque voit là l’occasion d’alerter certains investisseurs de la mauvaise répartition des risques. Ainsi, ces derniers sont obligés de réfléchir à la situation et à ses conséquences, dans le cas où cela se produirait réellement.

Tesla racheté par Apple à 520 dollars l’action

Dans ce contexte, la banque danoise n’hésite pas à répertorier une prévision selon laquelle Tesla pourrait bien se faire racheter par Apple. Si l’on en croit ce scénario, la marque à la pomme réaliserait qu’elle souhaiterait s’attaquer au secteur automobile, dans lequel elle a déjà un pied grâce à ses véhicules autonomes et à CarPlay. En effet, l’entreprise verrait là l’occasion de miser sur un autre marché que les smartphones et les ordinateurs, tout en conservant un esprit créatif que Steve Jobs a toujours mis en avant. Grâce à ses 237 milliards de dollars de trésorerie accumulés, Apple s’offrirait donc Tesla avec une prime à 40% de 520 dollars par action, ce qui représenterait une acquisition à un prix de 100 dollars par action.

Pour Saxo Bank, Tesla a besoin de plus de capacités financières pour tenir le choc, une réponse qui pourrait lui être apportée par Apple, qui s’immiscerait donc beaucoup plus franchement dans le secteur automobile. La banque danoise continue en expliquant qu’elle juge cette opération « logique » car elle ne représente que 12 mois de flux de trésorerie disponible pour l’entreprise américaine. Cette acquisition permettrait à Musk de réaliser ses « rêves les plus fous », là où Tesla pourrait construire de nouveaux sites de construction et conserver son avance sur ses concurrents.

Voici la liste des autres prédictions de Saxo Bank :

• L’Union européenne annonce un effacement de la dette

• Donald Trump limoge J. Powell

• Le Premier Ministre britannique Jeremy Corbyn instaure la parité entre la livre sterling et le dollar américain

• La crise du crédit aux entreprises conduit Netflix à connaître le même sort que General Electric

• L’Australie lance son propre plan Paulson après avoir nationalisé les quatre principales banques du pays

• L’Allemagne entre en récession

• Une éruption solaire de classe X sème le chaos et provoque des dégâts à hauteur de 2000 milliards de dollars

• Adoption d’une taxe mondiale sur le transport en raison de la multiplication des inquiétudes relatives au climat

• Le FMI et la Banque mondiale annoncent leur intention de cesser de mesurer le PIB, et de se concentrer sur la productivité.

