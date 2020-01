Tesla va activer la mystérieuse caméra à l’intérieur des Model 3

Une mise à jour prochaine activera la fameuse caméra intérieure présente dans les Model 3, apparue depuis plus d’un an sur les exemplaires du modèle le moins cher de la gamme. En répondant à un tweet le mentionnant, le PDG de Tesla a donné son feu vert par un simple « OK ». L’homme répondait ainsi à un épisode du podcast Tesla Owners Online, qui se penchait sur la question, et proposait une piste d’utilisation.

Une nouvelle caméra pour le mode Sentinelle

Quand Tesla a commencé à proposer son dispositif sur la Model 3, de nombreux clients se demandaient à quoi allait-il servir. Par souci de confidentialité et du respect de la vie privée, Elon Musk avait précisé en avril dernier que la caméra interne au véhicule serait activée à l’avenir, lorsque le parc de Model 3 sera en phase d’être 100 % autonome, et qu’il puisse devenir un parc de robotaxis. La surveillance de l’habitacle permettra d’ajouter de la sécurité pour que les propriétaires puissent détenir une preuve en cas de vol du véhicule, ou de dégradation.

« C’est là [la caméra] pour quand nous commencerons à concurrencer Uber/Lyft et les gens qui permettront à leur voiture de gagner de l’argent pour eux dans le cadre de la flotte Tesla à autonomie partagée. Au cas où quelqu’un abîmerait votre voiture, vous pouvez regarder la vidéo », annonçait le PDG de la firme de Palo Alto, en avril 2019. Depuis, plus aucune information officielle n’a été communiquée au sujet de l’activation du dispositif. Avec l’arrivée de la version 10 de l’ordinateur de bord, certains tablaient sur le fait qu’Elon Musk allait coupler le système avec le nouveau mode « Karaoké ». Mais rien d’officiel, jusqu’à aujourd’hui.

Ok — Elon Musk (@elonmusk) 5 janvier 2020

Elon Musk vient ainsi de confirmer que la caméra va être activée prochainement. Finalement, la raison concernera le mode Sentinelle, et le dispositif possédera une utilisation proche de ce dont il est attendu à l’avenir, quand les véhicules pourront être partagés. En vue des plusieurs cas de vols de véhicules que la marque a pu recenser, l’idée d’ajouter une surveillance de l’habitacle permettra aux propriétaires de filmer les vols et d’avoir une preuve supplémentaire. D’ailleurs, le fichier vidéo qui en parvient devrait aussi proposer du son, capté lors de l’enregistrement.

Pour rappel, le mode « Sentinelle » a été introduit par le biais d’une mise à jour en 2019. Le mode est présent sur tous les exemplaires de Model 3, et sur les exemplaires de Model S et Model X produits après août 2017. Il permet de prévenir en cas de problème avec le véhicule (vol, dégradation), tout comme faire fuir de potentielles personnes malveillantes, en affichant un message sur l’écran du tableau de bord, mentionnant que les caméras sont en train de filmer. Bientôt, l’habitacle sera lui aussi couvert.