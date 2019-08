En Europe, Tesla augmente la puissance des Superchargers

Alors que l’on attend le prochain Model Y pour 2020, l’heure est à la mise à jour des Superchargers chez Tesla. Les plus de 400 stations européennes de recharge pour la marque californienne vont passer de 120 kW à 150 kW, sans modification du matériel installé. Une nouveauté dont certains conducteurs ont déjà pu profiter : l’amélioration de la puissance de rechargement a débuté son déploiement depuis le mercredi 28 août.

Chez Tesla, on se penche désormais sur les infrastructures de recharge pour plaire davantage. Alors que la présentation de la première Porsche électrique baptisée Taycan est prévue pour le 4 septembre prochain, la firme californienne d’Elon Musk met le paquet sur ses Superchargers.

Par le biais d’une simple mise à jour, la plupart des bornes de Tesla situées en Europe augmentent leurs capacités de recharge de 120 à 150 kW. Un gain qui permettra de récupérer quelques kilomètres supplémentaires pour un même temps de charge. A l’heure actuelle, les propriétaires de Tesla passent principalement entre 15 et 30 minutes par arrêt.

Voilà, we’ve unlocked even more power in our European Superchargers.

C’est très speedy. https://t.co/AV89PfXtld

— Tesla (@Tesla) August 29, 2019