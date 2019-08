Les Superchargers Tesla sont de nouveau gratuits contre l’achat d’une Model S ou Model X

Ce qui été devenu « insoutenable » pour Elon Musk ne le sera plus pour les nouveaux propriétaires de Model S et Model X. Tesla, le fabricant californien de voitures électriques, vient d’intégrer à nouveau – et de façon très discrète – l’avantage « Free Unlimited Supercharging », permettant aux conducteurs de pouvoir recharger leur voiture de façon totalement gratuite.

Pour pouvoir atteindre les 400.000 véhicules vendus en 2019, permettant à Tesla de pouvoir enfin trouver un certain équilibre économique, tous les moyens sont bons. Pourtant, cet abonnement gratuit aux points de recharges baptisés « Superchargers » avait été délaissé par Tesla il y a quelque temps maintenant. Son PDG Elon Musk avait d’ailleurs tweeté : « Désolé, le [Free Unlimited Superchargin] n’est pas vraiment soutenable en vue du volume de production, et n’encourage pas un comportement optimal. Nous aurions probablement dû mettre fin à [cet avantage] plus tôt ».

Les Superchargers gratuits reviennent sur les Model S et Model X de Tesla

L’information a été révélée de façon très discrète, tant ce sont tout d’abord nos confrères d’Electrek qui se sont aperçus du retour de l’avantage via le configurateur de Tesla. Quelques heures après, le constructeur a officialisé l’information. Ainsi, les nouveaux acheteurs de Model S et Model X se verront bien offrir les recharges aux Superchargers, de façon garantie à vie par Tesla.

L’avantage avait déjà été remis en place en juin dernier, le temps d’un « bon plan », où Tesla proposait également ses deux modèles disposant de l’abonnement gratuit si l’on commandait avant le 30 juin. Le tweet disponible ci-dessous annonçait la nouvelle.

Important Announcement (unless you like paying for gas): All inventory Model S and Model X cars now come with unlimited free Supercharging. This ends on June 30. — Tesla (@Tesla) 31 mai 2019

Tesla semble surtout utiliser ce levier afin de garantir ses objectifs de ventes. Au second trimestre de l’année, 95 200 véhicules avaient été vendus, dont une part de 80 % pour les ventes de Model 3. Sachant que l’entreprise souhaite dépasser les 100.000 véhicules vendus par semestre pour soigner ses résultats financiers, la baisse des ventes des Model S et Model X n’est pas acceptable, et cette manière d’attirer les clients devrait servir jusqu’à ce que les objectifs de ventes soient atteints, en attendant la commercialisation du Model Y.

Une économie intéressante pour les nouveaux propriétaires de Model S et Model X

En tout cas, les clients profitant de cet avantage auront la chance de prétendre à en disposer à vie, selon Tesla. Cela représente tout de même une belle économie, alors que les Superchargers facturent 0,24 €/kWh, pour des recharges de batteries de 100 kWh permettant des autonomies allant jusqu’à 610 et 505 kilomètres respectifs pour les Model S et Model X dans leur version « Grande Autonomie » (cycle WLTP).

Pour les nouveaux propriétaires de Model 3 quant à eux, l’avantage n’est pas prévu d’être disponible. Chaque nouveau client profite néanmoins de « 1500 kilomètres de recharge gratuite », après réception de leur véhicule.