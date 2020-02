Tesla vaut maintenant plus que Renault, PSA, Ford, General Motors et Fiat Chrysler réunis !

Tesla ne s’arrête plus de faire parler d’elle. N’attendez pas une nouvelle frasque de son PDG Elon Musk. Non, là, c’est du sérieux. Lundi 3 février, l’action du géant américain s’est envolée de près de 20% pour atteindre un record de 780 dollars. C’était sa plus forte hausse quotidienne depuis mai 2013. Mais hier soir, le titre a finalement chuté de 17% à la clôture, signe de la nervosité du marché.

Tesla plus fort que (presque) tous ses concurrents réunis

Cette remarquable ascension s’inscrit dans une conjoncture initiée il y a quelques mois. Depuis le 1er janvier, Tesla a vu son action grimper de 86,5%. Vous êtes impressionnés ? Accrochez-vous bien ! Depuis juin 2019, l’action du constructeur de véhicules électriques a enregistré une hausse spectaculaire de 336% jusqu’à son plus haut niveau !

Valorisée à 132 milliards de dollars hier soir à la clôture, Tesla est plus chère (en capitalisation boursière) que Renault, PSA, Ford, Fiat-Chrysler et General Motors réunis. Toyota maintient sa position de numéro 1. Mais pour combien de temps ? Dans une interview accordée à Bloomberg, relayée par Capital, Cathie Wood, directrice du cabinet de conseil en investissement ARK Invest déclarait que Tesla était « incroyablement sous-évaluée ». Et d’ajouter :

Si nous voyons juste, la hausse de Tesla n’en est qu’à ses débuts.

Les usines de batteries enfin rentables

Ce nouveau bond enregistré lors des derniers jours à Wall Street fait suite à une déclaration de Panasonic. L’entreprise partage avec Tesla une usine de batteries au lithium-ion pour voitures électriques située dans le Nevada. Panasonic a annoncé que l’usine avait été rentable au quatrième trimestre 2019. Une première !

Il n’en fallait pas moins pour séduire la Bourse américaine. La semaine dernière, Tesla annonçait déjà qu’elle espérait livrer un demi-million de véhicules en 2020, soit un bond de 36% par rapport à 2019. « Tesla a le potentiel pour atteindre le million de véhicules livrés par an, qui paraissait hors d’atteinte, avec deux ans d’avance sur nos projections initiales » explique Daniel Ives, du cabinet Wedbush Securities, au Temps.

Tous les voyants sont au vert ? Pas vraiment. Un analyste de chez Barclays tient un discours totalement opposé à celui de ses confrères. Il explique :

On est passé d’un récit où Tesla disrupte de multiples industries à Tesla qui est un constructeur automobile de nouvelle génération rentable et en pleine croissance. Même si c’était vrai, nous pensons que les actions sont nettement surévaluées en tant que constructeur automobile.

L’année 2020 devrait donc être une année charnière pour le leader du marché des véhicules électriques. En 2021, la Gigafactory 4, sa nouvelle usine européenne, devrait offrir de nouvelles perspectives au constructeur. Prudence tout de même : si Tesla est parvenue à conserver son avance (60% de part de marché sur l’électrique), la concurrence commence à accélérer. La course ne fait que commencer.