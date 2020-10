iPhone 12 : les trois choses que vous devez absolument savoir avant d’utiliser MagSafe

Après avoir levé le voile sur un nouvel iPad et un nouvel iPad Air au mois de septembre, Apple a enfin officialisé ses nouveaux iPhone lors d’un autre keynote ce mois d’octobre. La principale nouveauté de ces smartphones est bien entendu la 5G. Mais en plus de la prise en charge de cette nouvelle génération de connectivité, les iPhone 12 marquent aussi le retour de MagSafe.

Pour rappel, MagSafe est un connecteur d’alimentation basé sur des aimants que la firme de Cupertino a utilisé sur certains de ses MacBook, avant d’abandonner celui-ci. Mais cette année, le MagSafe est de retour et cette fois-ci, c’est sur les smartphones qu’il est utilisé.

En substance, le connecteur MagSafe permet de charger un iPhone 12 grâce à un chargeur sans fil qui se connecte sur le dos et qui se fixe grâce à un aimant.

Cette nouvelle façon de charger l’iPhone est plus pratique que l’utilisation d’un câble Lightning. Cependant, avant d’acheter un chargeur MagSafe pour votre iPhone 12 ou votre iPhone 12 Pro (les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max arrivent en novembre), il y a certaines choses que vous devez savoir.

Le chargeur MagSafe laisse des traces sur les coques en cuire, et peut endommager votre carte bancaire

Tout d’abord, sachez que si vous mettez votre iPhone dans une coque en cuir, vous devez enlever celle-ci avant de charger votre smartphone avec MagSafe. Pourquoi ? Le chargeur MageSafe peur laisser des traces circulaires sur le cuir.

D’autre part, sachez que certains objets peuvent être endommagés, au contact du chargeur MagSafe. Comme expliqué par Apple dans une page support : « Ne placez pas de cartes de crédit, de badges de sécurité, de passeports ou de porte-clés entre votre iPhone et le chargeur MagSafe, car cela pourrait endommager les bandes magnétiques ou les puces RFID de ces objets. »

« Si vous possédez une coque contenant l’un de ces éléments sensibles, retirez-le avant de le charger ou assurez-vous qu’ils ne se trouvent pas entre l’arrière de votre appareil et le chargeur », conseille aussi la firme de Cupertino.

Enfin, concernant la recharge sans fil, Apple rappelle que votre iPhone ou le chargeur peuvent chauffer durant la charge. Et pour étendre la durée de vie de la batterie, il est possible que la charge soit plus lente lorsqu’il y a surchauffe.

Apple précise aussi que si votre iPhone est à la fois connecté avec un câble Lightning et un chargeur MagSafe, c’est le câble qui sera utilisé.

Sinon, actuellement, de nombreux accessoires tiers pour l’iPhone 12 et ses variantes sont déjà disponibles sur le marché. Afin que vous puissiez vous y retrouvé, nous avons créé un guide pour les coques, les films ainsi que les protections destinées aux nouveaux smartphones d’Apple.

Et si vous hésitez encore entre les quatre modèles, un comparatif vous permet de bien comprendre les différences entre l’iPhone l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.