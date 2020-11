Test DiRT 5 Xbox Series X : le premier jeu de course « next-gen » ?

Il y a quelques semaines maintenant, Codemasters et Microsoft ont permis à certains privilégiés de faire la « démonstration » de DiRT5 sur les réseaux, alors en version Preview. Le but était principalement d’exhiber le mode 120 fps du jeu, mais ce que l’on a surtout retenu de DiRT5 à l’époque, c’est surtout un jeu assez faiblard techniquement (qui plus est pour de la next-gen), bourré de tearing et qui n’avait pas l’air bien excitant à jouer. Aujourd’hui, le constat est nettement plus positif, mais DiRT5 n’est toujours pas LE jeu de course nouvelle génération dont vous rêviez. Notre test !

DiRT5 sur Xbox Series X au meilleur prix

DiRT5 à l’heure du test (sur Xbox Series X)

Avant toute chose, il est primordial de considérer ce DiRT5 pour ce qu’il est, à savoir… la suite de DiRT4. En effet, le jeu de Codemasters n’est pas affilié à une autre saga automobile maison, à savoir DiRT Rally. Si cette dernière prône le réalisme exacerbé, la série DiRT privilégie de son côté le fun immédiat, avec un côté arcade évident, et une mise en scène souvent très colorée, très spectaculaire, pour les yeux comme pour les oreilles.

Si vous cherchiez un descendant de DiRT Rally, vous pouvez rengainer votre carte bleue, ce n’est pas le cas (du tout) de ce DiRT5. Un point qui méritait d’être clarifié, tant certains persistent visiblement voir en ce DiRT5 un quelconque descendant de DiRT Rally 2.

Ainsi, dès le lancement, DiRT5 affiche son côté spectaculaire, avec des bruitages très agressifs pour les tympans, mais surtout une présentation ultra (ultra) colorée. Les menus sont plutôt simples, avec la possibilité de participer à une « Carrière », de mettre au point une course personnalisée, de jouer en ligne ou encore de créer ses propres tracés via l’éditeur baptisé Showdown.

Pour le mode principal, pas de cutscene ou autre mise en scène, et seules deux voix off tentent tant bien que mal de nous narrer une trame dont on n’a pas grand-chose à cirer (et que l’on peut d’ailleurs stopper via un clic sur le stick droit).

Un côté « old school »

En mode Carrière, DiRT5 propose un défi très « old school », puisqu’il s’agira ici d’enchainer des courses prédéfinies, qui permettront de déverrouiller les suivantes. Chaque épreuve offre son lot de défis, en plus de demander au joueur de terminer la course en tête évidemment. A ce sujet, les épreuves sont très variées, avec toujours un petit goût « 90’s » pas forcément désagréable, notamment pour les épreuves de rallye, avec des bolides vraiment très sympa à piloter et à écouter.

Bon, DiRT oblige, il faut aussi se farcir des épreuves de Gymkhana, avec la possibilité d’opter pour une assistance aux drifts qui permet de rendre le tout un peu plus agréable à jouer.

Au total, DiRT propose de participer à un peu moins de dix challenges différents (Sprint, Land Rush, Ice Breaker…) avec des circuits basés en Chine, à New-York, en Norvège, en Grèce, au Brésil, en Italie, au Maroc… Une belle invitation au voyage donc, sans compter que la météo dynamique est bien présente ici, et une course démarrée en pleine tempête peut tout à fait se terminer sous un soleil radieux. Idem en ce qui concerne le cycle jour/nuit, lui aussi pris en charge par le jeu.

Il est pas next-gen mon DiRT 5 ?

A ce sujet, les effets sont assez splendides dans DiRT5, et notamment les effets de lumières, mais aussi les flaques d’eau, les marées de boue et autres particules qui viennent se loger sur le pare-brise de notre bolide. C’est simple, on se prend souvent à presser la touche Share de la manette Xbox, pour immortaliser ce soleil couchant, ou cette boue qui semble plus vraie que nature.

L’ensemble fait son petit effet, même si, d’un point de vue plus général, le jeu n’est pas une claque graphique, avec en prime des voitures qui ont l’air de flotter un peu sur le terrain. De même, pour un jeu « DiRT », on ne ressent finalement que très (trop) peu le côté « crade » de certaines courses.

Visuellement, l’ensemble reste nettement plus agréable que tout ce qui a pu être montré ces dernières semaines par certains. L’ensemble est fluide (la majeure partie du temps), le tearing a presque complètement disparu, et ceux qui le peuvent pourront même activer un mode 120 fps (mais perdront en détails visuels). En mode Performance sur Xbox Series X, le jeu fait le taf, et les dernières mises à jour déployées par Codemasters ont su corriger les principaux défauts de la version preview. Ouf !

Côté gameplay, on l’a dit, DiRT5 est un jeu purement arcade, et tolère les freinages très tardifs, les dérapages au frein à main, ou encore le fait de s’appuyer grassement sur un adversaire en entrée de virage pour le dépasser. La conduite est très accessible donc, mais l’ensemble manque quand même assez largement… de fun.

En effet, DiRT5 peine très souvent à procurer les sensations que l’on recherche dans ce type de jeu purement arcade. Pire encore, on en vient même à zapper certaines épreuves, tant ces dernières s’avèrent peu agréables à jouer. Certes, le mode Carrière est très généreux, avec de nombreux défis, mais il est compliqué d’enchaîner 2 ou 3 courses, sans ressentir un certain ennui. Dommage donc.

Notre avis concernant DiRT5

Sans être la catastrophe annoncée, DiRT5 ne constitue pas non plus un grand jeu de course, ni même une quelconque vitrine technologique next-gen. Pas désagréable à prendre en mains, et malgré des menus criards à souhait, DiRT5 permet de passer quelques bons moments, bien aidé par quelques courses intéressantes, et de magnifiques effets visuels. Toutefois, l’ennui trouve assez vite sa place ici, et l’ensemble manque globalement de finition, d’inspiration, et somme toute de passion tout simplement.