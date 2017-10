Test : F-Secure SENSE, un routeur pour sécuriser tous ses objets connectés

Cette semaine sur Presse-citron, on vous propose de découvrir le F-Secure SENSE, un routeur WiFi qui promet de protéger sous ses appareils, du PC aux smartphones en passant par les objets connectés.

Présentation

Le projet SENSE de F-Secure vous dit sans doute quelque chose si vous êtes un lecteur assidu de Presse-citron. Fin 2015, nous évoquions déjà le SENSE que l’expert en sécurité finlandais présentait comme « la solution de sécurité absolue ».

F-Secure aura finalement pris le temps de peaufiner son projet, 18 mois plus exactement, avant de lancer officiellement SENSE.

Le F-Secure SENSE, c’est quoi ?

Pour mettre en avant son nouvel appareil, F-Secure a profité de la conférence de Mikko Hyppönen, Chief Research Officier de F-Secure et figure reconnue dans l’univers de la cybersécurité.

Présent du côté d’Amsterdam lors de l’événement TNW Europe, il a évoqué les objets connectés et leur manque flagrant de sécurisation.

Ce sujet est régulièrement mis en avant par les experts en cybersécurité qui s’inquiètent du manque d’efforts de la part des fabricants sur le plan de la sécurité. Un constat alarmant à l’horizon 2020 avec l’émergence des objets connectés et des smart homes.

Conscient du potentiel offert par ce marché en plein essor, les spécialistes de la sécurité se sont engouffrés sur ce segment et F-Secure ne fait pas exception.

Le F-Secure SENSE se présente sous les traits d’un routeur WiFi traditionnel, mais va plus loin en proposant une solution complète. Cette dernière inclut une application pour smartphone et une protection cloud.

Un routeur intelligent qui veut sécuriser tout votre réseau et vos appareils. L’idée est séduisante et l’on pourrait bien être à l’aube d’un nouveau modèle économique pour les fabricants. Côté client, ce nouveau type d’appareil est-il intéressant ?

On a testé le F-Secure SENSE.

Design

Le routeur n’est pas forcément l’appareil le plus glamour dans son installation, mais son intérêt n’est plus à démontrer. Pour son SENSE et séduire le grand public, F-Secure a décidé de soigner son objet et nous propose un monolithe blanc plutôt élégant.

En le voyant, il est difficile de penser qu’il s’agit d’un routeur ou appareil de cybersécurité, on est plus proche de l’objet (horloge) design. Pourquoi une horloge ? Pour une raison simple, le SENSE donne l’heure via l’affichage situé à l’avant. Vous l’aurez compris, le SENSE veut s’imposer dans votre maison plutôt que d’être caché.

À noter que l’écran ne donne pas seulement l’heure, mais nous alerte de l’état du fonctionnement du SENSE et participe au processus de configuration. Moderne, le SENSE se veut aussi minimaliste avec l’absence de bouton à l’avant ou sur les côtés. Il faut regarder à l’arrière pour en savoir plus.

C’est ici qu’on viendra connecter son câble alimentation mais aussi un bouton reset ainsi qu’un bouton bleu qui nous servira lors de la configuration.

Enfin, le SENSE est un retour et propose un port WAN (RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps) ainsi que 3 ports LAN (RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps) et un port USB 3.0.

On en profite également pour faire un point sur la fiche technique du F-Secure SENSE. Le routeur embarque un processeur double cœur 1 Ghz, 512 Mo de RAM (DDR3) et 1 Go de mémoire flash.

À l’intérieur, on retrouve un routeur WiFi AC1750 (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz, 5GHz) et 4 antennes.

On connait désormais un peu mieux notre SENSE et il est temps de passer à son installation/configuration.

Installation

La première étape consiste à trouver l’emplacement idéal pour son SENSE et la méthode de connexion. F-Secure nous propose deux solutions.

On peut soit relier le SENSE à sa box (ou modem/routeur) via un connecteur RJ45 ou en utilisant le Wi-Fi. Cette dernière solution évite d’avoir un câble à brancher, mais la seconde offre le maximum de performances. Nous avons testé les deux méthodes mais pour juger au mieux des performances et fonctionnalités du SENSE, on s’est attardé sur la méthode consistant à relier l’appareil de F-Secure à une box via un câble RJ45.

L’installation se fait à l’aide de son smartphone puisqu’il est demandé de télécharger l’application F-Secure SENSE, disponible sur Android et iOS (testé ici sous Android).

L’application nous aide ensuite à configurer notre installation via quelques étapes et l’affichage nous permet d’apparairer notre mobile avec le SENSE.

L’installation et la configuration se font très facilement et rapidement (quelques minutes à peine), on sent que F-Secure a pensé sa solution pour le grand public et s’est finalement plutôt agréable.

Un bémol toutefois, l’application est en anglais. Cela ne gêne pas vraiment pour l’installation, des schémas viennent également nous aider, mais on espère qu’une version en français sera proposée.

Performances

Avant de s’intéresser aux fonctionnalités, on s’intéresse aux performances offertes par le retour. La fiche technique du SENSE (Wi-Fi 802.11ac, AC1750 soit des débits jusqu’à 450 Mbit/s (2,4 GHz) + 1300 Mbit/s (5 GHz)) situe l’appareil de F-Secure sur le segment du milieu de gamme.

Dans les faits, cela se vérifie avec des débits honorables, mais qui ne situe pas le SENSE de F-Secure parmi les meilleurs routeurs WiFi du marché.

Voici quelques données relevées durant notre test.

Même pièce (2 mètres) Autre pièce (10 mètres) Étage (15 mètres) Dossier 3 Go 345 Mbits/s 303 Mbit/s jours 127 Mbit/s

Vous l’aurez compris, si vous recherchez un routeur ultra performant, le F-Secure SENSE n’est pas le modèle à privilégier, mais ce n’est pas une surprise. Le SENSE n’a pas vocation à faire de l’ombre aux autres routeurs sur le plan des performances, mais sur celui des fonctionnalités et sa capacité à sécuriser son réseau.

Fonctionnalités

Voilà le domaine où l’on attend beaucoup du F-Secure SENSE, celui des fonctionnalités. Sur son site, F-Secure présente son produit comme étant « la pièce manquante de votre domicile connecté » en combinant routeur, application de sécurité et protection Cloud.

Le F-Secure SENSE est très dépendant du smartphone avec lequel on le configure puisqu’il sera votre interlocuteur privilégié pour gérer votre routeur. Il est par exemple impossible de le configurer depuis son ordinateur et le fait de réinitialiser son smartphone (ou de le changer) obligera à réinitialiser son routeur pour le configurer avec son nouvel appareil.

L’application proposée par F-Secure est articulée autour de 3 onglets (Status, Devices, More). Comme pour la configuration, le fabricant a fait les choses simples avec un premier volet qui donne un aperçu de la situation, du nombre d’appareils protégés et le nombre de menaces bloquées.

Le deuxième onglet nous apporte des informations sur les appareils connectés au SENSE via le réseau filaire et Wi-Fi. Un simple appui sur le nom de l’appareil nous permettra d’accéder à plus d’informations (dernière activité, protection, adresse IP…). Il est également possible de couper la connexion d’un appareil d’un simple geste, mais l’on notera l’absence de contrôle parentale.

Le dernier onglet sera réservé à un public un peu plus connaisseur puisqu’il s’agit des réglages.

L’option Settings nous permet en effet de configurer les questions liées à la protection, au réseau (mot de passe, nom réseau, modifier l’adresse IP LAN, fonction DHCP…). Un dernier élément permet de consulter les infos techniques du SENSE (numéro série, firmware) et de régler l’horloge. En effet, la fonction est gadget et ne servira pas forcément à tous les utilisateurs et F-Secure nous laisse la possibilité de régler l’intensité ou de carrément l’éteindre.

Ce dernier onglet permet aussi de jeter un œil à l’historique d’évènements et de consulter son abonnement, un élément sur lequel nous reviendrons un peu plus tard.

Par défaut, nous avons pu voir que le SENSE a activé la protection de la navigation. Le routeur va en effet s’occuper de bloquer les sites malveillants et nous alertera en bloquant l’accès à un site jugé dangereux. En pratique, le système s’est montré très efficace, mais on regrettera toutefois de ne pas pouvoir « forcer » l’accès. Il est en effet intéressant de bloquer l’accès à des sites internet comportant des risques (pishing, logiciel malveillant), mais en cas de faux positif, on ne pourra pas accéder au site bloqué par le SENSE.

Autre élément, la protection proposée ne comporte pas de contrôle parental et on ne pourra pas filtrer l’accès à certains sites. Une mise à jour devrait proposer cette fonctionnalité.

Une protection contre le « tracking » est également proposée, mais elle n’est pas active par défaut. Pour plus de sécurité, on conseillera de l’activer.

Outre ces protections proposées par le routeur, l’application vient également enrichir la solution proposée par F-Secure.

Cette dernière ne s’occupe pas simplement de gérer le retour, mais apporte également une protection supplémentaire, à condition d’être sous Android. En effet, si vous êtes sous iOS, l’application SENSE « vous permet uniquement d’installer, de contrôler et de surveiller le routeur SENSE » comme l’explique F-Secure sur son site.

Toutefois, un logiciel est aussi proposé pour Windows et macOS.

Il se compose d’une suite de sécurité qui viendra s’installer sur votre ordinateur pour apporter une protection contre les virus et malwares (ainsi qu’une extension navigateur). Sous Windows 10, cette protection viendra remplacer Windows Defender.

Avec SENSE, F-Secure en profite donc pour proposer sa solution de sécurité. Voici une liste fournie par F-Secure qui nous donne plus d’informations sur les fonctionnalités de sécurité actuelles du SENSE.

On notera également que la solution SENSE devrait prochainement s’enrichir des fonctions suivantes : contrôle parental avancé, analyse des appareils connectés, VPN, réseau WiFi pour vos invités.

Et le respect de ma vie privée ?

Se protéger des menaces est une bonne chose, mais encore faut-il que le fabricant qui assure cette protection soit lui-même digne de confiance. Sur ce plan, F-Secure assure collecte une « quantité minimale de données » nécessaire pour le bon fonctionnement du service.

F-Secure précise également que l’analyse du type d’appareils connectés au réseau SENSE permet de distinguer les différents appareils utilisés. On notera que cette reconnaissance n’était pas activée par défaut lors de notre test.

Le prix…et l’abonnement

SENSE est proposé au tarif de 199 euros, un prix qui inclut le retour et 1 an de sécurisation.

À l’issue de cette année d’abonnement, l’utilisateur aura alors le choix de continuer à bénéficier des fonctionnalités des sécurités pour 9,90 euros par mois ou de conserver son SENSE comme un simple routeur.

En l’état, le prix de départ n’est pas inintéressant puisqu’il inclut un abonnement de 1 an d’une valeur de 118,80 euros. Toutefois, le tarif de l’abonnement (9,90 euros) nous paraît un peu élevé au regard des fonctionnalités actuellement proposées par le SENSE.

Il sera intéressant de voir si les fonctionnalités prévues par F-Secure justifient un peu plus ce tarif.

A noter que l’application SENSE peut être installée sur un maximum de 25 appareils et sur un nombre illimité d’appareils Android.

Conclusion

Le F-Secure SENSE est un produit intéressant à bien des égards. On apprécie tout d’abord le design et la qualité de fabrication de ce routeur ainsi que sa facilité d’installation et de configuration.

L’application qui accompagne la solution brille également par sa simplicité d’utilisation même si on regrettera de ne pouvoir accéder aux réglages qu’à l’aide de l’application. Un accès depuis une page Web serait le bienvenu.

L’autre point fort du F-Secure SENSE concerne le volet sécurité. La solution proposée par le fabricant finlandais est intéressante et permet d’améliorer la sécurité de son réseau domestique et de ses objets connectés.

Néanmoins, on regrette que le SENSE soit, pour le moment, amputé de plusieurs fonctionnalités. En effet, il faudra attendre les futures mises à jour pour bénéficier du contrôle parental avancé ou du VPN.

Des fonctionnalités qui nous apparaissent indispensables pour justifier l’abonnement de 9,90 euros qui est proposé après un an d’utilisation.

Clairement orienté grand public et sécurité, le SENSE ne vient pas sur le marché pour faire de l’ombre aux meilleurs routeurs sur le plan des performances. Ce dernier fera sans doute mieux que votre box, mais ne se démarque pas sur ce plan là. Autre caractéristique qui pourrait rebuter les utilisateurs avancés, la présence de seulement trois ports Ethernet Gigabit.

Le choix se fera avant tout en fonction de son utilisation et si l’argument de la sécurité est le plus important, le SENSE est un produit à suivre.

Le F-Secure SENSE est disponible au prix de 199 euros.

J’aime

le design

la simplicité d’installation et d’utilisation

l’application

les fonctions de sécurité incluses

un routeur accessible à tous…

J’aime moins