Test Orbi RBK852 Wifi 6, le nouveau système Mesh de Netgear

Nous avons tous entendu parler de la 5G qui va améliorer notre connectivité en mobilité, mais le Wifi 6 pour ce qui est de nos réseaux personnels beaucoup moins. Pourtant, c’est une des belles avancées technologiques à ne pas manquer. Pourquoi donc ? Parce que le nombre d’objets connectés dans nos foyers augmente sans cesse et qu’ils se battent pour la connexion internet, tous comme les services que nous utilisons dessus comme Netflix, Spotify ou juste votre boite mail.

Il suffit d’ajouter quelques ampoules connectées, une TV, des enceintes, un thermostat, le robot aspirateur, 2 enfants avec smartphone et consoles de jeux pour que cela devienne la guerre du réseau à domicile. Or si souvent nous avons une bonne connexion internet avec une fibre qui dépote, la box qui sert de routeur est souvent sous dimensionnée pour profiter pleinement du débit.

Orbi était déjà doué dans ses modèles précédents pour mieux répartir la charge entre chaque appareil, mais le dernier né (Orbi RBK852 Wifi 6) est au top de ce qui se fait tout en ayant la capacité d’envoyer plus de débit à plus d’objets en même temps.

Alors sur le papier, ça donne quoi versus la réalité ? Petit test du Orbi RKB852 point par point.

Système Wifi Mesh hautes performances permettant de couvrir toute la maison en WiFi : une couverture étendue jusqu’à 350 m² avec un Wifi rapide. Le système Orbi Wifi 6 RBK852 comprend une base Wifi et un satellite Wifi.

: une couverture étendue jusqu’à 350 m² avec un Wifi rapide. Le système Orbi Wifi 6 RBK852 comprend une base Wifi et un satellite Wifi. Couverture Wifi Mesh fluide et uniforme : de la porte d’entrée au jardin, et dans tous les recoins de votre maison. Notre infrastructure réseau Wifi 6 à quatre flux dédiée permet de faire transiter plus de données sur chaque bande.

Radio dédiée entre le satellite et le routeur

Notre test du Orbi RBK852 a été fait dans un appartement parisien tout en longueur avec bon nombres de cloisons et en forme de L ainsi que dans une maison de campagne de 200m2 avec gros murs de pierre. Dans les 2 cas, le Wifi arrive sans problème partout, là où le RBK50 faisait un peu moins bien. Le gros avantage par rapport à la concurrence est qu’il y a une radio dédiée entre le satellite et le routeur qui permet une excellente communication entre les 2.

Technologie WiFi AX puissante : une connectivité optimale dans toutes les pièces, en permanence. Profitez de la diffusion 4K/8K UHD et des jeux en ligne sur plusieurs écrans simultanément sans interruption.

une connectivité optimale dans toutes les pièces, en permanence. Profitez de la diffusion 4K/8K UHD et des jeux en ligne sur plusieurs écrans simultanément sans interruption. Capacité plus importante : la technologie Wifi 6 est plus rapide, avec une capacité 4 fois supérieure à celle d’un système Wifi 5 (802.11ac). Le Wifi 6 prend en charge les connexions pour tous vos appareils (jusqu’à 60 périphériques supportés), de quoi être prêt pour le futur.

Là aussi, le test du Orbi RBK952 a été fait dans des conditions pas évidentes pour le réseau. Imaginez un PC qui fait du téléchargement, un Mac qui surfe sur internet, une Playstation 4 pro qui joue en réseau, une Nintendo Switch sur Animal Crossing et 3 smartphones sur Pokemon Go, 2 autres sur Youtube et une tablette sur Netflix. Pour la première fois nous n’avons pas entendu quelqu’un hurler « Qui bouffe la bande passante ? ».

La vitesse Internet Gigabit, où que vous soyez : grâce à une technologie Wifi tri-bande innovante, optimisez les débits Internet disponibles dans votre maison pour chaque appareil. Et c’est là qu’est la deuxième bonne surprise du test : le débit carbure sur les appareils en Wifi 6 qui viennent de sortir, mais augmente aussi de façon non négligeable sur ceux en Wifi 5. C’est donc tous l’écosystème de votre maison qui est dopé et pas seulement les versions futures. Sur des speedtests, là où nous étions en dessous des 300 Mbps nous passons les 500 tranquille avec un ping à 10 ms avec ce système Orbi Wifi 6 RBK852. Compatible Internet Multi-Gigabit : le port Ethernet 2,5 Gbit/s prend en charge les débits Internet Multi-Gigabit disponibles auprès des fournisseurs d’accès. Vous pouvez également utiliser l’agrégation de ports pour combiner deux ports Gigabit Ethernet (LAN et WAN) et profiter ainsi d’un débit Internet Multi-Gigabit.

le port Ethernet 2,5 Gbit/s prend en charge les débits Internet Multi-Gigabit disponibles auprès des fournisseurs d’accès. Vous pouvez également utiliser l’agrégation de ports pour combiner deux ports Gigabit Ethernet (LAN et WAN) et profiter ainsi d’un débit Internet Multi-Gigabit. Connectez aussi des appareils en filaire : 4 ports LAN Gigabit Ethernet sur chaque base et chaque satellite, la solution idéale pour la maison, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Idéal pour connecter sa console de jeu, son NAS ou autre, mais ça marche déjà tellement bien en Wifi. Les puristes en tout cas du full débit y trouveront leur compte.

Facile à configurer et à utiliser : une configuration et une gestion Wifi simplifiées avec l’application Orbi. Créez un réseau invité, affichez les appareils connectés et effectuez des tests de vitesse.

Là aussi, Netgear a fait de beaux progrès avec l’application pour le système Orbi RBK852 Wifi 6. L’interface smartphone est simple. Il a fallu moins de 10 minutes pour tout paramétrer en gardant le même nom de réseau et mot de passe que sur la borne précédente. On vous demande bien de changer le mot de passe admin d’office et nous vous conseillons vivement de le faire. Côté sécurité, tout est prêt pour passer en WPA3 et améliorer la sécurité si vous le souhaitez. Et pour tout ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis et personnaliser tous les paramètres, l’interface web est toujours accessible.

Conclusion du test : que retenir du RBK852 ?

Le produit est beau avec un design qualitatif. Il marche parfaitement bien et est facile d’installation. Il va pouvoir accueillir pour les prochaines années toutes les nouvelles d’objets connectés et améliore les performances des anciennes générations.

C’est donc un vrai coup de coeur hormis son prix de 799 euros TTC pour le pack RBK852 incluant routeur et satellite. Mais la qualité a un prix et on peut dire qu’elle est au rendez-vous.

C’est donc un produit « Fanny Approved » !