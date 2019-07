Tetris Effect débarque sur PC la semaine prochaine

Si ce titre Tetris Effect ne vous dit, sachez qu’il s’agit d’un jeu de tile-matching basé sur le très célèbre Tetris, lui-même conçu par Alekseï Pajitnov en juin 1984, soit il y a maintenant plus de 35 ans. Développé par les studios Monstar Inc et Resonair, cet opus sera aussi compatible avec les casques de réalité virtuelle HTC Vive et Oculus Rift, le 23 juillet prochain.

Jusqu’à aujourd’hui, seuls les joueurs de PlayStation 4 pouvaient en profiter. Pour rappel, cette version pour console de salon avait à la base été inaugurée en novembre 2018, avec un lancement mondial couronné de succès.

Que nous propose le jeu Tetris Effect ?

Si vous souhaitez vous offrir ce concentré de technologie, sachez qu’il respecte bien la trame originale de sa série puisque le gameplay consiste encore et toujours à assembler des tetriminos afin de former des lignes le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre le meilleur score possible et ainsi gagner la partie. Le jeu contient plus de 25 niveaux de difficulté.

De quoi faire sérieusement de l’ombre à Minecraft, qui a récemment ravi à Tetris son titre de jeu vidéo le plus vendu dans le monde depuis les débuts de ce divertissement, au siècle dernier. Et vous, seriez-vous prêts à acheter Tetris Effect ?

Comment se le procurer ?

Si oui, sachez qu’il ne sera malheureusement disponible que via l’Epic Game Store, magasin de jeux vidéo lancé par l’éditeur de Fortnite il y a tout juste moins d’une année. En revanche, une bonne nouvelle : la bande originale a été composée par Noboru Mutoh et devrait ainsi ravir les audiophiles.

Le prix de la nouvelle oeuvre de Takashi Ishihara ? 39,99$, avec sûrement un petit ajustement pour le marché européen. Durant deux semaines, une offre avec 20% de réduction sera disponible, alors pensez à paramétrer un rappel sur votre smartphone si vous ne voulez pas passer à côté de cette opportunité !