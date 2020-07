The Batman : le film avec Robert Pattinson aura le droit à une série spin-off

Surprise surprise… et même très bonne surprise pour les fans de Batman. SI on a été forcé de tirer un trait sur Ben Affleck et que le casting de Robert Pattinson nous plonge dans une certaine incertitude, cela ne semble pas du tout être le cas de DC Comics et Warner Bros. Du côté d’Hollywood, on semble tellement certain qu’il sera un succès que l’on prévoit déjà un spin-off pour la plateforme HBO Max. C’est Matt Reeves lui-même qui s’occuperait actuellement de son développement.

The Batman, plongée dans Gotham PD

L’idée de ce spin-off semble être de s’intéresser à la police de Gotham City elle-même. C’est Terence Winter (Boardwalk Empire, Les Soprano…) qui s’occupe de l’écriture et de la production. Si la série Gotham nous a déjà donné un aperçu de ce que pouvait ressembler la police de la ville, l’histoire se déroulait avant Batman. Là, l’idée semble être (à priori) que la série se déroule à la même époque. L’inspiration pourrait notamment se trouver du côté des comics Gotham Central.

Récemment, on vous annonçait aussi qu’une ambition similaire était au programme pour Wonder Woman avec un spin-off de série animée. Dans les deux cas, on ignore quel rôle occuperont les acteurs principaux de la franchise dans la série. Pourront-ils apparaître ? Robert Pattinson va-t-il s’offrir un cameo dans un contenu prévu pour la plateforme de streaming ?

HBO Max en parle comme dans « l’examen cinématographique de l’anatomie de la corruption » à Gotham City. Par ailleurs, l’ambition sembe être de créer un « nouvel univers Batman sur plusieurs plateformes ». Les dernières rumeurs précisent qu’il s’agirait d’un prequel, destiné à montrer la situation avant l’arrivée de Batman.

Cette série offre une opportunité sans précédent d’étendre le monde établi dans le film et d’explorer davantage la myriade de personnages fascinants et complexes que composent la ville de Gotham.

Affaire à suivre… Le film The Batman arrivera lui au cinéma le 29 septembre 2021.