The Boring Company débarque en Asie : ce qu’il faut savoir

À la fin du mois d’août, la World Artificial Intelligence Conference va se tenir à Shanghai durant trois jours. Cet événement international accueille des pointures du secteur de l’intelligence artificielle, comme le vice-président d’IBM régional, des professeurs de l’Université de Hong-kong ou encore une docteure californienne de chez Qualcomm.

Un casting sérieux auquel vient donc se mêler le PDG de SpaceX, qui profitera de l’occasion pour présenter avec précision une nouvelle extension des tunnels construits par The Boring Company, avec une installation dans l’Empire du Milieu. On ne sait en revanche pas s’il se rendra directement sur le lieu du chantier, ou s’il dévoilera des informations supplémentaires le jour J.

Will also be launching The Boring Company China on this trip — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2019

Les détails du projet

En ce qui concerne les villes traversées par The Boring Company en Chine, les candidates sont grandes tant le nombre d’habitants sur place et sa conséquence sur la congestion des métropoles sont de vrais problèmes de société. Mais ce n’est pas la taille qui posera problème, car la firme sait déjà comment faire fonctionner son système qui n’est plus un prototype, mais et bien un MVP.

Le peu de détails dont on dispose vient, comme à son habitude, du compte Twitter d’Elon Musk. Il précise que TBC prévoit d’ouvrir des tunnels… Sous l’eau. En Asie ou ailleurs ? Mystère.

Des intérêts communs

Si les États-Unis et la Chine sont régulièrement en désaccords sur de nombreux sujets économiques, les startups et la technologie semblent pourtant rapprocher directement les deux pays, comme le démontre régulièrement l’actualité.

Étant donné que The Boring Company aligne sa vision sur l’international depuis longtemps, poser ses bagages sur le territoire de Xi Jinping ne sera pas un problème. Surtout quand on sait que les autorités sur place ont proposé à Musk un permis de résidence permanente !