The Expanse, le résumé en 15 minutes avant le début de la saison 4

Pour peu que vous soyez des amateurs de science-fiction, la série The Expanse vous dit forcément quelque chose. Initialement lancée sur SyFy aux Etats-Unis, elle avait été annulée trop vite par la chaîne américaine. Mais, les acteurs et surtout les fans ont eu de la chance. Devant la forte mobilisation pour sauver le programme, c’est Amazon qui a dégainé pour s’offrir les droits et offrir une suite à cette série très particulière.

The Expanse, une série complexe à suivre

Pour ceux qui ne connaissent pas The Expanse, c’est donc une adaptation des romans de James S.A Corey. On y fait une plongée dans le future, à une époque où la Terre a colonisé le système solaire. Trois factions s’opposent, la Terre, Mars et la Ceinture, des habitants qui ont développé une propre culture liée à un environnement très particulier. C’est une histoire complexe, riche en personnages haut en couleurs, qui peut aussi se révéler complexe à suivre. Pour aider les fans à se replonger dans la saga avant le début de la 4e saison, le 13 décembre prochain, une vidéo récapitulative a été mise en ligne. Kevin Smith, directeur et auteur de la série vous offre un petit résumé en 15 minutes de la série et y ajoute même un aperçu de ce qui arrive dans la saison 4. Entre la technologie, les politiques des différentes factions et bien sûr les personnages, cette vidéo est un très bon rappel de pourquoi on aime The Expanse.

Et si vous n’avez pas encore vu le trailer de cette saison 4 qui s’annonce déjà explosive, c’est par là que ça se passe. Rassurez-vous la saison 5 a déjà été commandée du côté de chez Amazon Prime Video, la saga est donc partie pour durer… On ne demande pas autre chose.