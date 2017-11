Jean Dujardin saura-t-il renouveler sa performance de The Artist et séduire les Américains ? C’est toute l’ambition de la série The French Detective, produite par Luc Besson . La chaîne américaine ABC a commandé un pilote. On vous en dit plus !

Jean Dujardin va se frotter à l’ultra-compétitif marché des networks américains. L’acteur, oscarisé en 2012, se lance avec Luc Besson dans un projet pour la série ABC baptisé The French Detective.

Un détective parisien au NYPD dans The French Detective

Un détective parisien, Luc Moncrief, fuit son ancienne vie et s’installe à New York où il rejoint le NYPD. Il devra résoudre des crimes tout en faisant face aux démons de son passé. Telle est l’histoire de « The French Detective », une série produite par Luc Besson et avec Jean Dujardin dans le rôle principal. Pour l’instant, la chaîne américaine ABC a seulement commandé un pilote.

Produite par Europacorp TV, la série est inspirée de romans de James Patterson. Plusieurs autres de ses romans ont déjà été adaptés au cinéma. Parmi eux, on trouve notamment Le Collectionneur et Le Masque de l’araignée (avec Morgan Freeman) puis Alex Cross (avec Tyler Perry). Au scénario de The French Detective, on retrouve les scénaristes de Assassin’s Creed Bill Collage et Adam Cooper. Ils seront accompagnés par Jonathan Collier (Bones). Pour Luc Besson, il ne s’agit pas d’une première production pour la télévision puisqu’il était déjà aux manettes du show Taken.

Retour au petit écran pour Jean Dujardin

Pour l’acteur français, il s’agit d’un retour aux sources d’une certaine façon. S’il n’avait jamais jusque-là participé à une série américaine, c’est bien sur le petit écran qu’il a fait ses débuts. Cela fait quatorze ans qu’il l’avait quitté avec la fin de « Un gars, une fille ». Entre temps, il a notamment reçu un Oscar du meilleur acteur en 2012 pour The Artist, joué dans Monuments Men ou encore le Loup de Wall Street.

Aucune date de diffusion n’est encore prévue pour le pilote de The French Detective sur ABC. En attendant, on pourra retrouver Jean Dujardin en 2018 au cinéma avec le film de Laurent Tirard, Le Retour du héros, avec Mélanie Laurent.