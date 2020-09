The Fugitive sur Quibi : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série The Fugitive, disponible sur la plateforme Quibi. Si vous ne voulez rien savoir, regardez simplement la bande-annonce ci-dessous !

Quibi, c’est la plateforme de streaming lancée au mois d’avril dernier, aux Etats-Unis, et dans plusieurs autres pays. Au programme, des séries avec des formats courts, chaque épisode dure moins de 10 minutes. Soyons honnêtes, les résultats ne sont jusque-là pas trop au rendez-vous. Mais, la série The Fugitive, avec Kiefer Sutherland dans le rôle phare nous a intrigué. Alors on a lancé notre VPN et on lui a laissé sa chance. On vous dit ce qu’il en est.

The Fugitive ou Kiefer tout-puissant ?

Si vous connaissez un peu Kiefer Sutherland, le pitch de la série ne va pas trop vous surprendre. Une bombe a explosé à Los Angeles et notre Jack Bauer favori, dans le rôle du détective Clay Brice est lancé dans une chasse à l’homme pour mettre la main sur le supposé coupable : Mike Ferro, interprété par Boyd Holbrook. Si tout le monde pense qu’il est coupable, le spectateur découvre vite qu’il est surtout victime de la presse, d’une sur-interprétation de la police, puis d’un coup monté. En 14 épisodes de moins de 10 minutes, la série The Fugitive réussit presque à nous plonger dans le rythme, sans temps morts et avec des enchaînements plutôt séduisants.

Pour autant, la série réussit, et c’est un exploit au vu de sa durée, à exploiter tous les clichés les plus éculés du genre. Là où un format aussi serré était l’option de tenter de nouvelles choses, on est au final déçus par le résultat, par le manque d’imagination. Tellement dommage alors que l’on attendait mieux de Nick Santora (Les Soprano, Prison Break). Pour ne rien arranger, la fin de la série qui démontre les erreurs de Clay Brice / Kiefer Sutherland tout au long de la saison, ne profite même pas de l’opportunité pour déboulonner le mythe. On ne touche pas à Kiefer Sutherland, on l’envoie juste en vacances.