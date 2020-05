The Guerrilla Collective : c’est quoi ce nouvel évènement gaming (à suivre sur Twitch) ?

Un énième évènement gaming début juin

A défaut d’E3 2020 cette année, la faute à l’épidémie de coronavirus, certains éditeurs/studios/médias ont décidé de mettre en place divers évènements gaming. C’est le cas notamment du Summer Game Fest, un évènement étalé sur… quatre mois. Un nouveau collectif de divers studios vient d’annoncer à son tour la tenue d’un autre évènement gaming, diffusé pour sa part sur Twitch, du 6 au 8 juin : The Guerrilla Collective.

Cette célébration d’une durée de 3 jours débutera en collaboration avec des éditeurs, des développeurs et des médias, à travers une journée entière dédiée aux annonces et révélations : The Guerrilla Collective, le PC Gaming Show et le Future Games Show.

« Faisant également partie du “Summer of Gaming” d’IGN et du “Play For All” de GameSpot, The Guerrilla Collective est une initiative spontanée dédiée aux joueurs, créée dans le but de réunir gamers et développeurs afin de célébrer ensemble les jeux vidéo dans cette période difficile » explique le collectif. En plus des autres initiatives gaming prévues ces prochaines semaines, The Guerrilla Collective promet aux joueurs d’avoir leur dose d’annonces.

Parmi les studios qui participent à The Guerrilla Collective, on retrouve notamment 11 bit Studios (Frostpunk), mais aussi Funcom, Larian Studios (Baldur’s Gate 3), Rebellion ou encore ZA/UM (Disco Elysium). Un évènement très axé « indies« , et pour cause, puisque The Guerrilla Collective est produit par Media Indie Exchange (The MIX) en partenariat avec Kinda Funny Games Showcase. The MIX est un groupe dédié aux studios indépendants présent chaque année à des salons tels que la GDC, l’E3, la gamescom ou encore PAX West.

Evidemment, cet évènement sera 100% numérique, et se déroulera donc sur Twitch, du 6 au 8 juin prochain. Le tout sera à suivre directement à l’adresse suivante, Reste à savoir si Microsoft et Sony auront donné des nouvelles de leurs consoles « next gen » à venir d’ici là.