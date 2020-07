The Mandalorian : cet élément au coeur de la saison 2 de la série Disney+

La première saison de la série The Mandalorian sur Disney+ s’est révélée être un vrai succès d’audience pour la plateforme de streaming. Le programme a aussi été reçu très favorablement par les critiques, notamment grâce au personnage de baby Yoda. On a même pu découvrir à posteriori que Mark Hamill, alias Luke Skywalker s’était offert un surprenant caméo. Désormais, on attend la suite avec beaucoup d’impatience et les révélations se poursuivent à un très grand rythme. Une nouvelle vient de tomber.

The Mandalorian, aux origines de la Force

L’acteur Giancarlo Esposito, qui incarne Moff Gideon dans la série Star Wars devrait jouer un rôle central dans les prochains épisodes. Et celui qui rêve de pouvoir rejoindre le Marvel Cinematic Universe a pu donner quelques détails supplémentaires, à l’occasion de sa nomination aux Emmy Awards 2020. Il s’est ainsi prononcé sur « le darksaber », une arme déjà vue dans Clone Wars, Rebel et au cours des derniers instants de The Mandalorian. C’est aussi un modèle unique, à la différence des sabres lasers habituels.

Vous allez en voir davantage sur le sabre noir, et vous allez comprendre la présence cette arme ancestrale dans le monde moderne, un monde en ruine. D’où vient ce sabre et comment a-t-il été ravivé ? C’est un élément-clé dans notre saison 2, qui reviendra plus tôt que prévu. (…) C’est une clé du passé du Moff Gideon, qui est probablement très liée à l’endroit d’où il vient et à son désir de construire une planète, de tout réunir à nouveau.

Il a notamment déjà fait rêver de combats absolument XXL :

Il y a un combat au sabre laser épique et très important qui arrive dans la série et je suis extrêmement chanceux d’avoir eu l’honneur de brandir ce sabre laser.

La seconde saison de The Mandalorian est attendue à l’automne. Encore un peu de patience.