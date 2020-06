The Mandalorian : la date de sortie de la saison 2 confirmée par Jon Favreau

The Mandalorian, c’est le premier (et seul pour l’instant) grand succès de la plateforme de streaming Disney+. La série rencontre un incroyable succès et on sait que la saison 3 est déjà en préparation. Mais avant ça, on doit encore découvrir la saison 2, qui se dévoile peu à peu, notamment grâce à un casting que l’on sait particulièrement ambitieux et qui devrait faire plaisir à de nombreux fans de la saga Star Wars. Malgré tout, avec l’épidémie de coronavirus, on commençait à s’interroger. La série allait-elle connaître du retard ?

The Mandalorian, le chasseur de primes sera à l’heure

C’est Jon Favreau, le showrunner du programmequi a levé toutes les interrogations qui pouvaient encore subsister quant à la date de lancement de la saison 2 de la série The Mandalorian. A l’occasion de l’ATX Festival, un événement américain autour de l’univers de la télé, il a levé le voile sur la réalisation de la série et comment la crise a bouleversé (ou pas) les choses.

Nous avons réussi à finir le tournage juste avant le début du confinement, et grâce aux capacités technologiques d’ILM et Lucasfilm, nous avons pu faire tout le montage des effets spéciaux à distance. Ce sera disponible sur Disney+ en octobre.

Une très bonne nouvelle donc pour les fans qui pourront remercier les équipes de la série. On imagine sans peine que travailler à distance pour un projet de cette envergure présente des défis inédits ou presque.

S’abonner à Disney+

Il suffit de regarder la concurrence pour en avoir la confirmation. HBO qui manque cruellement de contenus originaux a ainsi été forcé de décaler deux séries particulièrement attendues : The Undoing et The Third Day.

Et si vous cherchez la date précise de lancement de Disney+, cinq jours différents semblent possibles : 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2020. En effet, c’est le vendredi que Disney+ mettait en ligne les épisodes de la première saison.