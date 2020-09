The Mandalorian : la saison 2 débutera le 30 octobre sur Disney +

C’est la série phare de Disney+. The Mandalorian et l’énorme buzz suscité par le personnage de Bébé Yoda ont sans doute joué pour beaucoup dans le lancement réussi de la plateforme aux États-Unis et dans le reste du monde. On savait que le début de la saison 2 était prévu pour cet automne. La date de sortie est désormais connue et a été annoncée par un tweet très discret publié ce mercredi.

La saison 2 devra répondre à deux nombreuses questions non résolues

Retrouvez de nouveaux épisodes de #TheMandalorian dès le 30 octobre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/AMGqil3MnI — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 2, 2020

Il faudra donc patienter jusqu’au vendredi 30 octobre pour retrouver les aventures du chasseur de primes et de son acolyte. Nous vous avons déjà présenté plusieurs éléments qui devraient se trouver au cœur de cette suite. L’acteur Giancarlo Esposito, qui incarne Moff Gideon, a notamment teasé un combat épique avec son « darksaber ». Un modèle unique qui fait déjà saliver les fans. « C’est une clé du passé du Moff Gideon, qui est probablement très liée à l’endroit d’où il vient et à son désir de construire une planète, de tout réunir à nouveau », a-t-il notamment indiqué.

Sans en être totalement certain, on peut aussi imaginer en apprendre beaucoup plus sur l’identité réelle de Bébé Yoda et la raison pour laquelle il maîtrise à ce point la force. Il reste donc moins de deux mois d’attente avant d’obtenir des réponses aux mystères de la saison 1. À moins que l’équipe de production choisisse de prendre son temps. Elle peut d’ailleurs voir venir car une troisième saison est déjà actée et en cours de préparation.

Pour rappel, The Mandalorian est une série initiée par Jon Favreau. On y suit les aventures d’un chasseur de prime qui croise la route de Bébé Yoda et le prend sous son aile. Tous deux parcourent l’univers tourmenté de Star Wars juste après la chute de l’Empire Galactique.