The Mandalorian : on connaît (enfin) l’avis de George Lucas sur la série

On le sait, la première saison de The Mandalorian a été un incroyable succès pour la plateforme de streaming Disney+. On attend désormais avec impatience que la saison 2 arrive sur nos écrans, alors que le teasing se poursuit, par petites touches successives, par informations qui filtrent, concernant l’intrigue ou les personnages de l’histoire. Si les fans et les critiques ont généralement été enthousiasmé par la série, c’est aussi le cas d’un personnage emblématique de la saga, Mark Hamill. On a même appris que l’acteur s’était offert un cameo à l’écran. Mais qu’en est-il de George Lucas, le créateur de la franchise Star Wars ?

George Lucas, un « fan » de la série The Mandalorian

On sait que George Lucas avait longtemps rêvé de faire une série qui faisait preuve d’une ambition démesurée. Une centaine d’épisodes avaient même déjà été écrits pour Star Wars Underworld. Le programme a finalement disparu, victime d’un budget trop ambitieux.

Finalement, The Mandalorian se révèle une vraie réussite à l’écran, une série exploitant à merveille l’univers de Star Wars, mêlant innovation et surprises. Est-ce que George Lucas en est satisfait ? Interrogé par The Hollywood Reporter, Dave Felony et Jon Favreau, les producteurs ont révélé qu’il n’y avait pas eu beaucoup de conversations avec le créateur de la franchise, mais des discussions ont lieu régulièrement, pour parler de détails sur l’histoire de Star Wars ou d’idées. En revanche, on sait que George Lucas serait un « fan », et qu’il n’a pas été avare de compliments concernant la série.

Et puis après tout, pouvait-il vraiment en être autrement alors qu’il regardait avec tellement d’amour bébé Yoda ?

Quand on se souvient de l’avis particulièrement sévère qu’il a eu sur la dernière trilogie Star Wars, le grand écart est clair et net. Espérons que la saison 2 rassemble autant les suffrages.