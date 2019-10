The Outer Worlds : Infos, date de sortie, collector, détails et plus encore !

Cette semaine, le studio américain Obisidian revient sur le devant de la scène avec sa nouvelle production : The Outer Worlds. Après cinq ans d’absence sur consoles, le studio qui s’est illustré avec des jeux comme Star Wars Knight of the Old Republic 2, Fallout New Vegas (considéré comme le meilleur Fallout à ce jour), ou bien encore South Park le Bâton de la Vérité (considéré lui aussi comme l’un des meilleurs jeux South Park à ce jour), va de nouveau s’illustrer, mais avec une nouvelle licence.

Avec Tim Cain et Leonard Boyarski à la tête du projet (les créateurs originaux de la saga Fallout), The Outer Worlds nous promet un voyage incroyable au cœur du système d’Halcyon pour voyager de planète en planète !

DATE DE SORTIE : 25 Octobre 2019

ÉDITEUR : Private Division (Take Two Interactive)

DÉVELOPPEUR : Obsidian Entertainment

DÉBUT DU PROJET : 2016

SUPPORTS : PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

MULTIJOUEURS : Non

SEASON PASS : Non

MICRO-TRANSACTIONS : Non



. .

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Annoncé lors des Games Awards 2018, The Outer Worlds attire tout de suite l’attention de nombreux joueurs. Dans un premier temps parce qu’il signe le grand retour d’Obsidian sur le devant de la scène, après cinq années de calme à développer des jeux uniquement pour PC ayant beaucoup moins d’ambitions que les précédentes productions du studio. Ensuite, parce que The Outer Worlds est une nouvelle licence du studio, et chaque lancement de nouvelle licence est particulièrement apprécié par les joueurs.

Enfin, parce que les deux hommes à la tête du projet ne sont pas n’importe qui ! Tim Cain et Leonard Boyarski les créateurs originaux de la saga Fallout. Il n’en faut pas plus pour attirer l’attention de nombreux joueurs et de nombreux fans qui sont d’ores et déjà confiants à l’idée de voir un nouveau RPG grandement inspiré de la saga mythique Fallout qui se déroulera non pas dans un univers post-apocalyptique, mais dans l’espace avec une aventure dans les étoiles qui s’annonce dingue !

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 C’est donc lors de l’E3 2019 que la presse à pu s’approche pour la première fois du jeu. Il s’agissait d’une démo présentée par les développeurs pour découvrir une petite demi-heure de gameplay. Et les retours de la presse ont tous été très bons avec beaucoup d’attentes autour du jeu ! Comme toujours, Obsidian parvient à nous éblouir de son talent en proposant un jeu avec un scénario qui semble bien ficelé, de nombreux choix de dialogues, toujours les petits zestes d’humours bien placés ! The Outer Worlds a donc fait l’unanimité aussi bien lors de l’E3 que de la Gamescom. En attendant notre test qui arrivera prochainement, n’hésitez pas à lire ou relire nos premières impressions du jeu lors de l’E3 en juin dernier à cette adresse.

QU’EST-CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT ?

Côté Scénario : The Outer Worlds se déroulera dans un futur plutôt éloigné dans le système d’Halcyon. L’histoire débutera au moment où un vaisseau de colon se perdra dans l’espace après un voyage en hyperespace. Vous serez le premier membre de votre équipage à vous réveiller d’un long repos en hibernation. Car oui, chaque voyage dans l’espace nécessite une cryogénisation. Vous faites face au Dr. Welles, un savant fou considéré comme criminel et terroriste qui veut dévoiler à tout l’univers la véritable identité du conseil.

Le conseil ? C’est un rassemblement des plus grandes mégacorporations de la Terre. En effet, l’idée de The Outer Worlds repose sur le fait que le président William McKinley n’est pas assassiné par Leon Czolgosz lors de l’Exposition panaméricaine le 6 septembre 1901 à Buffalo, dans l’État de New York. De ce fait, Theodore Roosevelt ne lui succède pas, permettant ainsi aux grandes sociétés d’affaires de poursuivre leur domination de la société. Ainsi, ce sont les mégacorporations qui prennent peu à peu le pouvoir.

The Outer Worlds se déroule ainsi dans un futur parallèle au nôtre où les mégacorporations ont pris tellement d’ampleur qu’elles décident de conquérir l’espace et de dominer l’univers. Le Dr Welles vous demande alors de l’aider à montrer le vrai visage du conseil ! Et comme tous vos choix auront de vrais impacts vous allez pouvoir choisir dans quel camp vous êtes ! Welles dit-il la vérité ? Ou est-il un vrai criminel ?

Côté Gameplay : The Outer Worlds sera largement inspiré de Fallout que ce soit dans son univers, mais aussi sa technique et son gameplay. Les choses principales à savoir sont :

Un système de visée au ralenti sera présent dans le jeu (Dilatation Temporelle Tactique)

Un système de niveau sera présent (30 max)

Votre personnage disposera d’un arbre de compétences

Possibilité de faire de l’infiltration

Le jeu sera un semi-open-world. Il proposera plusieurs grandes zones en monde ouvert sur plusieurs planètes et non une seule et même map.

Il sera possible de pirater des terminaux et crocheter des serrures comme dans Fallout

Des compagnons vous suivront tout au long de votre aventure

Vous allez devoir faire des choix importants qui changeront le cours de l’histoire

Il y aura plusieurs fins

Pas de vue à la troisième personne, uniquement vue FPS

🍋 LES ÉDITIONS SPÉCIALES 🍋 Malheureusement, The Outer Worlds ne dispose pas de plusieurs éditions. Il faudra alors craquer pour l’édition simple sur PS4 ou Xbox One ! Petit bonus, si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, le jeu sera disponible dès son lancement gratuitement ! Sortie prévue le 25 octobre 2019 sur PS4, One et PC. Plus tard sur Nintendo Switch ! Pour précommander votre jeu, rendez-vous sur le lien suivant ! PRÉCOMMANDER THE OUTER WORLDS

CE QU’IL FAUT RETENIR DE THE OUTER WORLDS

En bref, ce qu’il faut retenir de The Outer Worlds avant sa sortie le 25 Octobre 2019 :

Plus de 3 ans de développement

Disponible le 25 Octobre sur PS4, Xbox One et PC, plus tard sur Nintendo Switch

Disponible Day One gratuitement dans le Xbox Game Pass

The Outer Worlds est un jeu RPG (jeu de rôle) et FPS

Pas de vue à la troisième personne (vue FPS seulement)

Pas de multijoueur

Univers et gameplay largement inspirés de la série Fallout (même créateurs)

Il ne s’agira pas d’un open world

Rendez-vous très bientôt pour notre test complet du jeu !