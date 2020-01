The Outer Worlds : le jeu arrive sur Nintendo Switch… dans une boite vide

The Outer Worlds bientôt sur Nintendo Switch…

Il y a quelques mois, on vous proposait sur Presse-Citron le test de The Outer Worlds, un RPG alors très attendu signé Obsidian, les géniteurs de la saga Fallout. Un titre disponible sur PC, Xbox One et PS4, et dont la disponibilité sur Nintendo Switch était prévue pour le début de l’année 2020. Bonne nouvelle aujourd’hui, puisque le jeu sera bel et bien disponible sur la machine de Nintendo (qui vient de doubler l’illustre Super Nintendo), dès le 6 mars 2020.

« Rapetissez vos ennemis avec le rayon réducteur ou faites-les tomber sous votre charme grâce à votre charisme inné ; dans The Outer Worlds, jouez comme vous voulez et devenez le héros (ou le méchant) intergalactique dont vous avez toujours rêvé. Et grâce à la Nintendo Switch, vous pourrez désormais emmener The Outer Worlds partout avec vous » indiquent fièrement l’éditeur du jeu, ainsi que Virtuous Games, chargé du portage.

… dans une boite vide

Côté disponibilité, The Outer Worlds sera proposé sur l’eShop de la Nintendo Switch, mais également en version physique. Il sera donc possible, contre 59,99 euros, de faire l’acquisition en boutiques du jeu signé Obsidian. On pourra alors profiter d’un beau boitier Nintendo Switch… vide.

En effet, alors qu’un jeu comme The Witcher a été proposé sur Nintendo Switch, avec l’intégralité du jeu et les deux DLC présents sur la cartouche, The Outer Worlds ne sera pas disponible « physiquement« . Ceux qui achèteront la version boite en boutiques, ne retrouveront donc pas la moindre cartouche dans cette dernière, mais un code de téléchargement, permettant de récupérer la version numérique du jeu, via l’eShop.

Certes, de nombreux joueurs manifestent un vif intérêt pour les jeux au format physique sur Nintendo Switch (et sur PS4 et Xbox One), mais on est en droit de se questionner sur l’intérêt (autre que commercial) de proposer une boite de jeu sans la moindre cartouche. Une belle manière au passage de flinguer le marché de l’occasion… Bref, si vous achetez la version Nintendo Switch de The Outer Worlds en boutiques en mars prochain, et que la boite est vide, il faudra considérer que cela est « normal« …