The Rain, la nouvelle série à suspense signée Netflix

Netflix a présenté le teaser de sa nouvelle série danoise : The Rain. Annoncée pour printemps 2018, la série portera sur les aventures de deux jeunes adultes vivant dans un monde post-apocalypse.

Après avoir lancé des créations originales dans plusieurs pays, Netflix se lance au Danemark. De cette façon, le pays fait suite à Dark en Allemagne, Narcos en Colombie, Marseille en France, Edha en Argentine, et bien d’autres. La première saison sera composée de 8 épisodes de chacun 52 minutes. The Rain a été imaginé et écrit par Jannik Tai Mosholt, qui avait déjà oeuvré sur Borgen, l’histoire d’une femme de pouvoir, et Rita.

Une série d’anticipation

Concernant la série, elle narre une histoire se passant 6 ans après qu’une importante partie de la population ait été décimée par un virus. Un frère et une sœur, qui vivaient jusqu’ici cachés, doivent se confronter à de multiples éléments extérieurs, aidés d’un carnet laissé par leur père quelques années avant. Leur objectif : survivre pour trouver un autre groupes de personnes cachées quelque part dans le monde.

En bref, un scénario qui pourrait ressembler à beaucoup d’autres : un monde dévasté suite à une catastrophe, une focalisation sur le destin de quelques survivants qui doivent se battre pour continuer à vivre. Mais aussi, on peut le deviner, des affrontements entre humains pour la conservation de valeurs à tendance humanistes. Cela pourrait être l’histoire de The Walking Dead comme celle de The 100. Mais finalement, peu importe, les utilisateurs auront tout de même droit à la première création originale scandinave de Netflix et cela promet.

En tout cas, le teaser promet une série qui entremêlera suspens et émotions humaines sur toile de fond apocalyptique.