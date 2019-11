The Unlisted sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, à notre habitude dans ces articles, l’article qui suit contient de légers spoilers concernant l’histoire de la série The Unlisted, disponible depuis courant septembre sur Netflix. On fait les présentations avec cette série qui vous a peut-être échappé. Vous pouvez aussi lire nos critiques de Raising Dion ou Living With Yourself, deux autres séries de Netflix, récemment mises en ligne.

The Unlisted, une série pour adolescents réussie

Soyons clairs d’entrée de jeu, The Unlisted n’est pas une série très poussée, qui est avant tout pensée pour un public adolescent. Filmée en Australie, elle suit l’histoire de deux jumeaux Dru et Kal, dont l’école fait désormais partie d’un programme destiné à sauver le futur des enfants. Derrière ces beaux atours, ils vont rapidement comprendre qu’il y a en fait une conspiration, avec la volonté de contrôler les esprits des enfants. Dans leur lutte pour stopper ce plan, ils vont découvrir d’autres jeunes qui luttent eux aussi pour échapper à l’emprise du programme, les « Unlisted ».

La série qui se regarde rapidement (15 épisodes faisant environ une demi-heure), s’intéresse à quelques éléments intéressants, comme le libre-arbitre, les dérives du capitalisme, l’importance de la famille… Bref, une petite série parfaite pour des jeunes adolescents, même s’ils n’auront sans doute pas envie d’aller chez le dentiste de sitôt après l’avoir vue et regarderont leur école d’une façon différente. Les amateurs de culture indienne y trouveront aussi beaucoup de plaisir, tant les références musicales et culturelles sont nombreuses. N’y cherchez en revanche pas une intrigue prenante, à même de vous faire trembler pour les personnages.

La fin de la saison incite à croire que nous pourrions bien avoir le droit à une saison 2. L’histoire est en tout cas loin d’être refermée. Affaire à suivre…

Pour ceux qui seraient curieux, le lien vers la série se trouve sous la vidéo !

Voir The Unlisted sur Netflix