La scénariste de Daredevil à l’écriture

On vous en a parlé au mois de mai dernier. Netflix espère avoir mis la main sur son futur Game of Thrones avec le projet d’une série sur l’univers de The Witcher. Mais, depuis, silence radio ou presque. Les choses commencent enfin à se préciser grâce au magazine américain Variety qui dévoilent l’identité de la scénariste aux commandes du projet.

On vous le dit tout de suite, c’est une très bonne nouvelle puisqu’il s’agit de Lauren Schmidt Hissrich, qui a déjà notamment écrit Daredevil ou The Defenders. Elle a aussi notamment collaboré à The West Wing, Drive, Power ou Private Practice. Bref, un plutôt beau CV. Seconde bonne nouvelle, elle ne sera pas que scénariste. Selon le média, elle serait aussi showrunneuse de la série.

Aucune information encore sur le casting

Son nom complète les quelques informations déjà présentes. On sait ainsi que la Sean Daniel Company sera aux manettes. D’un point de vue de la réalisation, on pourra compter sur Tomasz Baginski, qui a déjà réalisé plusieurs vidéo dans les jeux et connaît donc particulièrement bien l’univers de The Witcher.

En revanche, aucune information n’est encore disponible en ce qui concerne le casting. C’est pourtant sans doute là que les fans sont les plus curieux. Qui incarnera donc Geralt De Riv, le personnage au cœur de la saga ? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’univers de The Witcher, il s’agit de l’histoire d’un ensorceleur, chasseur de monstres avec un lourd passé. Il est tout d’abord apparu dans les années 80 sous forme de nouvelles de Pologne. Huit livres ont ensuite été publiés et trois jeux vidéos ont vu le jour depuis 2007.