The Witcher sur Netflix : une série prête à battre des records ?

Tic, tac, l’heure tourne et la date de la sortie officielle de The Witcher approche. Le 20 décembre prochain, l’adaptation de la saga littéraire d’Andrzej Sapkowski débarque sur Netflix. Un programme très attendu et sur lequel Netflix mise fortement pour la fin d’année. Le teaser mis en ligne il y a quelques mois désormais, a donné envie à de nombreux fans. Mais, en pleine opération de promotion, les petites révélations se multiplient. Voici ce que l’on sait.

The Witcher, une série partie pour durer

The Witcher est souvent comparé à Game of Thrones. Quand on sait le succès initial du show de HBO, l’analogie a de quoi faire peur du côté des acteurs et de Netflix. Si l’envie semble être de s’en différencier, de créer un programme avec sa propre identité, Lauren Schmidt, la showrunneuse n’hésite pas à se projeter au très long terme, confiante dans sa création. C’est ce qu’elle a expliqué dans une interview à SFW Magazine, relayée par Ecran Large.

J’ai [prévu des histoires] pour sept saisons. Actuellement, c’est juste : « comment introduire des histoires qui fascinent les spectateurs pour sept ans d’un coup ? ». La pire chose qu’on puisse faire, c’est mettre toute notre énergie dans la saison 1, et ne pas réfléchir au destin de ces personnages.

C’est de l’optimisme, surtout quand on connaît la propension que peut avoir Netflix à couper rapidement certains de ses programmes, même ceux qui sont acclamés par la critique (Sense8, The OA…) . La quête de l’audience, toujours plus forte à l’heure de la concurrence des plateformes de streaming, prend son dû. Mais alors que Disney+ s’apprête à débarquer, avec des franchises très fortes sous le coude (Star Wars, Marvel), Netflix n’a pas forcément le choix.

Se projeter aussi loin, permet aussi d’anticiper une confrontation avec la série le Seigneur des Anneaux, qui est en préparation du côté d’Amazon.