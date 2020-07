The Witcher sur Netflix : de nouvelles chansons sont au programme

Si Geralt de Riv, le personnage incarné par Henry Cavill dans la série Netflix The Witcher est devenu aussi populaire, c’est en partie grâce au talent de l’acteur, mais aussi grâce à une petite chanson, rapidement devenue iconique, un véritable refrain à l’écran, mais aussi pour ceux qui regardaient la série.

Toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty ! Oh, oh oh !