The Witcher sur Netflix : on regarde ou on zappe le documentaire making-of ?

Attention, le documentaire making-of de Netflix contient des spoilers sur la saison 1 de la série The Witcher. Si vous ne l’avez pas encore vu, on vous invite plutôt à lire le récit des cascades réalisées par Henry Cavill lui-même.

Il n'y a pas que le monde de The Witcher qui est magique, il y a aussi ceux qui travaillent dans l'ombre. The Witcher : le making-of est dispo. pic.twitter.com/E3Jp3FgJ3U — Netflix France (@NetflixFR) August 26, 2020

On attend avec une impatience non dissimulée la saison 2 de The Witcher. Mais Netflix en est conscient et a donc décidé de nous offrir un documentaire baptisé « Making The Witcher », pour nous plonger dans les coulisses de la création de la première saison.

Making The Witcher, un contenu pour les fans hardcore

Le documentaire qui dure un peu plus de 30 minutes permet de découvrir les témoignages d’une foultitude de personnes qui ont joué un rôle important dans la première saison. Les acteurs : Henry Cavill, Freya Allan ou encore Anya Chalotra, la showrunneuse mais aussi plusieurs scénaristes qui ont été en charge des épisodes, les spécialistes des effets spéciaux ou encore des scènes de combat.

Ce documentaire est clairement destiné aux fans de la série qui avaient déjà de très bonnes connaissances sur la saga littéraire ou vidéoludique auparavant. En effet, c’est l’adaptation de l’univers de The Witcher qui occupe un rôle central dans le documentaire. On appréciera aussi les détails sur la chorégraphie des scènes d’actions, et comme on le savait déjà, l’attention très particulière que l’acteur Henry Cavill, qui incarne Geralt de Riv peut porter aux détails. Un format court et facile à voir qui se révèle fascinant mais peut-être un peu pesant pour ceux qui ne sont pas fans de l’univers au sens large. On regrettera aussi que la narration, parfois difficile de la première saison, ne soit pas mieux expliquée.

Et désormais, il ne reste plus qu’à patienter pour attendre la saison 2 de The Witcher prévue pour l’an prochain. Par ailleurs, une mini-série The Witcher Blood Origin, est prévue en guise de prequel à la saga. Les aventures de Geralt de Riv devraient encore nous faire vibrer pour quelques années.