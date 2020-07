Thomas Pesquet devient le premier Européen à embarquer à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX

L’année prochaine, le spationaute français Thomas Pesquet sera de retour dans la Station spatiale internationale. Pour cette occasion, le français s’entraîne actuellement malgré les conditions sanitaires assez spéciales. De l’entraînement il en aura besoin puisqu’il rejoindra cette fois l’ISS à bord d’un véhicule qu’il ne connaît pas du tout puisqu’il s’agit du Crew Dragon de SpaceX. De ce fait, Thomas Pesquet deviendra le premier Européen à s’envoler à bord de cette capsule.

Une première européenne !

Fin du suspense : c’est avec le Crew Dragon 🐉🚀 de SpaceX que je décollerai l’année prochaine ! L’entraînement a déjà débuté dans son cockpit futuriste… Il ne reste plus qu’à installer l’application « lancement » sur ces tablettes géantes 😉🙃😅… pic.twitter.com/9CdIBO4bC0 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 28, 2020

Dans son dernier tweet, Thomas Pesquet décrit l’intérieur de la capsule avec un cockpit futuriste et des tablettes géantes qui permettent de gérer le lancement grâce à une application. On se rappelle du mois de mai dernier qui a été marqué par la réussite du transfert de deux astronautes américains vers la Station spatiale internationale, via la Crew Dragon. Suite à cette mission réussie, Bob Behnken et Doug Hurley sont devenus les premiers astronautes à rejoindre l’ISS par le biais d’une société privée, en l’occurrence SpaceX. Ce duo est censé repartir de la Station spatiale internationale dès le 1er août prochain.

Par ailleurs, l’exploit du mois de mai salue également le retour des Américains dans la conquête spatiale, puisqu’il s’agissait du premier vol habité au départ des États-Unis depuis 2011. Jusqu’à ce jour les Américains embarqués à bord de fusées russes. Elon Musk et SpaceX sont donc parvenus à réaliser des missions importantes pour les États-Unis malgré de nombreuses critiques à l’égard de cette entreprise et de son PDG.

En tant qu’Européen nous nous réjouissons qu’un Français soit le premier à pouvoir voyager grâce à cette innovation conçue par SpaceX.