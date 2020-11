TIER domine la micromobilité européenne grâce à cette levée de fonds de 250 millions de dollars

Depuis le 31 juillet dernier, TIER et Dott sont les seuls opérateurs de trottinettes électriques à pour voir exercer leur activité à Lyon. Le premier est allemand, tandis que le second est hollandais. Au cours des dernières années, TIER s’est imposé comme le leader européen de la micromobilité, jusqu’à devenir le premier opérateur en termes de licences sur le territoire français.

Le 10 novembre 2020 est un tournant majeur pour le développement de la société berlinoise. Elle a annoncé avoir finalisé un tour de table de quelque 250 millions de dollars. Menée par SoftBank Vision Fund 2i, cette levée de fond a également été réalisable grâce à de nombreux autres investisseurs dont Mubadala Capital, le bras financier de Mubadala Investment Company, ainsi que Northzone, Goodwater Capital, White Star Capital, Novator et RTP Global.

TIER se sent pousser des ailes.

En France, TIER a déployé 8 000 trottinettes dans 4 villes en moins de 2 ans : Paris, Lyon, Grenoble et Bordeaux. Déjà rentable, l’entreprise allemande va utiliser cette levée de fond pour accélérer ses projets et plus globalement concrétiser sa vision de la mobilité de demain. Cette vision TIER la développe dans le cadre de son programme Change Mobility for Good. Après avoir conquis Paris, puis Lyon, évinçant dans certains cas des concurrents de taille comme Bird ou Lime, TIER compte utiliser ces fonds pour continuer son ascension au niveau européen, et révolutionner la mobilité urbaine en réduisant drastiquement l’utilisation de la voiture en centre-ville, les embouteillages, les gaz d’échappement, et autre pollution.

Lawrence Leuschner, PDG et co-fondateur de TIER, prend la parole à l’occasion de cette dernière levée de fonds. Il déclare : « Nos trottinettes électriques nous ont permis d’atteindre la rentabilité et nous avons maintenant une base solide pour ouvrir la voie d’une mobilité harmonieuse et durable. Notre vision est de transformer en profondeur le futur de la mobilité urbaine : nous souhaitons qu’elle soit électrique, partagée et abordable, avec la possibilité de choisir entre plusieurs véhicules alimentés par un seul et même réseau d’énergie durable. En collaboration avec les municipalités et les gouvernements, nous voulons proposer les meilleures solutions pour favoriser des déplacements sûrs, performants et durables d’un endroit à un autre. »

TIER Mobility fait officiellement partie des acteurs majeurs de la transition écologique. Présente dans plus de 80 villes situées dans 10 pays, la société TIER Mobility n’a pas l’intention de s’en arrêter là.