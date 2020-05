Tiger King sur Netflix : une suite dans les tuyaux

Il y a quelques semaines, on découvrait avec surprise le documentaire Tiger King sur Netflix. Un programme complètement dingue qui a séduit plusieurs dizaines de millions de foyers à travers le monde. Le succès est tel que plusieurs projets d’adaptation sont déjà dans les cartons. Nicolas Cage a notamment signé pour incarner ce personnage particulièrement excentrique. Mais, on apprend désormais qu’un projet de sequel est en route, un spin-off centré sur deux personnages hauts en couleur.

Tiger King, moins voyeuriste

Pour ceux qui n’ont pas encore vu, la série originale, composée de sept épisodes suit les aventures de Joe Exotic, le propriétaire d’un zoo félin dans l’Oklahoma, mais aussi de plusieurs autres personnages, dont Carole Baskin, une activiste pour la cause animalière, les propriétaires d’autres zoos ou encore des employés.

Alors que Joe Exotic purge encore une peine de prison de 22 ans, il semblerait que la saga basée sur son histoire continue d’inspirer. En effet, selon The Hollywood Reporter, un nouvel épisode serait désormais en discussion avancée. L’objectif serait de se concentrer sur Siegried et Roy. Alors que ce dernier vient de mourir à l’âge de 75 ans, leur histoire revient sur le devant de la scène. Ce duo de magiciens réalisait des spectacles avec des tigres blancs à Las Vegas. Durant un spectacle en 2003, il avait été attaqué par l’un de ces animaux qui l’avait mordu au cou, à l’épaule puis traîné dans les coulisses. Il avait eu besoin d’une longue rééducation pour s’en remettre.

Ce projet est entre les mains des réalisateurs Rebecca Chaiklin et Eric Goode, qui étaient aux manettes des épisodes de la série principale. Toutefois, deux visions semblent s’opposer autour du projet, ainsi le vétérinaire et producteur James Liu a avancé que ce serait une série moins sensationnaliste et voyeuriste que Tiger King. Un communiqué de la production a toutefois remis en cause cette déclaration. Affaire à suivre dans les prochains mois.