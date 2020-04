Tiger King, le documentaire de Netflix a été vu par plus de 64 millions de foyers

Lorsque Netflix a dévoilé ses résultats trimestriels, la plateforme de streaming est également revenue sur Tiger King, un documentaire de sa production qui a remporté un fort succès auprès des utilisateurs.

Cette série documentaire baptisée Au royaume des fauves en France a été vue par pas moins de 64 millions d’utilisateurs de Netflix depuis sa sortie le 20 mars 2020.

Pour établir ce résultat, le service de streaming s’est concentré sur les personnes qui ont regardé au moins deux minutes de ce contenu —afin de s’assurer qu’elles l’avaient choisi et qu’il ne s’agissait pas d’un clic hasardeux. En place depuis janvier, Netflix a admis que cette méthode faisait augmenter les résultats, si bien que le nombre de spectateurs marque une hausse de 35% en moyenne.

Tiger King séduit les adeptes de Netflix

Si la série a fait une arrivée discrète sur Netflix, la société savait vraisemblablement que le succès serait au rendez-vous. Responsable du contenu, Ted Sarandos indique : « Nous l’avons su dès le début et vous pouviez le sentir à l’excitation des réseaux sociaux, cela s’est avéré être une distraction si incroyablement opportune pour ce qui se passait dans le monde qui a donné aux gens quelque chose à dire alors que ce n’était pas nécessairement dans les gros titres ».

Composé de 8 épisodes d’une quarantaine de minutes, Tiger King raconte les aventures d’un propriétaire de zoo zélé baptisé Joe Exotic.



En comparaison, La Casa de Papel a atteint les 65 millions, contre 30 millions pour l’émission à succès Love is Blind. Tiger King ne passe toutefois pas devant le nombre de visionnages impressionnants de The Witcher (76 millions) et Spenser Confidential (85 millions).

Toutefois, le nombre de visionnages de Tiger King est à mettre en parallèle avec la situation sanitaire actuelle. Bon nombre de populations sont actuellement confinées, un grand nombre de personnes se tournent donc vers les plateformes de streaming comme Netflix. Les visionnages et le nombre de nouveaux abonnés sont logiquement en forte augmentation depuis quelques mois.