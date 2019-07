Tim Cook assure qu’Apple planche sur des projets qui vont vous « époustoufler »

Lors du départ de Jony Ive, le Wall Street Journal a évoqué plusieurs hypothèses justifiant le fait que le célèbre designer de la marque à la pomme parte voler de ses propres ailes.

Dans un rapport sur le sujet, le média faisait alors état de l’insatisfaction d’Ive quant à l’Apple Watch, indiquant que celui-ci voulait axer le produit sur la mode plutôt que sur l’aspect sportif. De la même façon, Jony Ive aurait été frustré que le conseil d’administration d’Apple s’entoure de personnes issues des secteurs de la finance plutôt que des technologies et des domaines d’activités de la firme.

Apple cherche-t-il à prouver qu’il innove encore ?

En conséquence, le patron d’Apple a réagi à ce rapport dans une déclaration exclusive envoyée NBC News. Il est intéressant de noter que la marque à la pomme n’a pas pour habitude de réagir de la sorte à un rapport, ce qui dénote certainement de la volonté de Tim Cook à vouloir rassurer sur la capacité de la firme à innover.

Dans sa réponse, le patron d’Apple a donc indiqué :

L’histoire est absurde. Beaucoup de rapports, et certainement les conclusions, ne correspondent tout simplement pas à la réalité.

Au niveau de base, cela montre un manque de compréhension du fonctionnement de l’équipe de conception et du fonctionnement d’Apple. Cela déforme les relations, les décisions et les événements au point que nous ne reconnaissons tout simplement pas l’entreprise qui est prétendument décrite.

L’équipe de conception est extrêmement talentueuse. Comme Jony l’a dit, ils sont plus forts que jamais, et je suis persuadé qu’ils vont prospérer sous la direction de Jeff, Evans et Alan. Nous connaissons la vérité et nous savons les choses incroyables qu’ils sont capables de faire. Les projets sur lesquels ils travaillent vous époustoufleront.

Il est possible que Tim Cook réponde à une critique selon laquelle les produits d’Apple sont de moins en moins innovant au cours de ses dernières années, là où la marque a fait de l’innovation sa marque de fabrique. Si la marque a levé le voile sur l’iPod et l’iPhone, des produits considérés par beaucoup comme étant révolutionnaire à leur sortie, celle-ci doit faire face à des critiques régulières. Certains jugent effectivement que le groupe a du mal à se renouveler, au point de ne pas proposer des fonctionnalités dont les produits de ses concurrents sont pourtant équipés.