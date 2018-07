Timeless : la série n’a pas été sauvée

Sony n’a pas réussi à trouver de repreneur pour la série Timeless qui devrait donc tirer sa révérence.

Pas de repreneur

Clap de fin pour la série Timeless qui était diffusée aux Etats-Unis sur NBC. A la fin de la saison 2, la chaîne avait décidé de ne pas commander une 3e saison de la série de science-fiction. Depuis, Studio Sony Télévision se débattait pour lui trouver un nouveau canal de diffusion. Mais, à la différence de la série Lucifer qui a été reprise par Netflix, il n’y a pas eu de miracle pour Timeless.

C’est Shawn Ryan, le co-créateur de la série lui-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Twitter. « Sony nous a prévenu avec Eric Kripk que leurs efforts pour trouver une autre chaînes à Timeless ont malheureusement été vains. Sony va continuer à chercher d’autres options mais les contrats avec les acteurs de la série sont arrivés à leur terme et il semble qu’il n’y aura pas de saison 3″.

1. @SPTV has notified @TheRealKripke and me that efforts to land #Timeless at another network have sadly failed. While Sony will continue to look at any and all options, actor deals have expired and it appears there will be no Season 3 or beyond. — Shawn Ryan (@ShawnRyanTV) July 2, 2018

Au casting de cette série, on trouve notamment Abigail Spencer (Mad Men, Suits…), Matt Lanter (90210, Pitch Perfect 3) ou encore Malcolm Barrett.

L’idée du téléfilm s’éloigne

Malheureusement pour les fans de la série, les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. A défaut de renouvellement, beaucoup espéraient finir avec un téléfilm. NBC avait clairement laissé miroiter cette possibilité. Mais, là encore les choses semblent plutôt compromises. De quoi laisser la série sans fin malgré le cliffangher final. C’est le co-créateur qui l’a de nouveau expliqué sur son compte twitter. “Des discussions sont toujours en cours… mais nous rencontrons des obstacles financiers qui rendent le film incertain. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons plus d’informations.”

2. Discussions still take place between @SPTV and @NBC about a possible 2 hour movie to conclude the #Timeless story, but there are considerable economic obstacles that make it an uncertainty. We will update you when we know more. — Shawn Ryan (@ShawnRyanTV) July 2, 2018

Il sait toutefois que rien n’aurait été possible sans l’impressionnante mobilisation des fans. Il a donc pris le temps de les remercier. Ce sont déjà eux qui avaient permis une saison 2. “Un grand merci à tous les #ClockBlockers qui ont toute notre gratitude en se battant avec acharnement pour cette série. Vous avez fait en sorte qu’une saison 2 soit possible et vous nous avez donné de l’espoir pour la saison 3. Nous aurions aimé vous donner des nouvelles plus joyeuses. Nous vous aimons.”