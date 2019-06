Deux nouvelles fonctionnalités pour Tinder

L’application de rencontre Tinder teste deux fonctionnalités payantes permettant de booster son profil et de voir si ses messages ont été lus. Explication sur ces tests…

Tinder permettra de payer pour activer les accusés de lecture

Lancée en mai 2012, l’application de réseautage Tinder est rapidement devenue une référence pour les personnes cherchant à rencontrer d’autres personnes. L’app, disponible sur Android et iOS est devenue l’une des applications les plus rentables. Une version gratuite et limitée est disponible ainsi qu’une version payante offrant d’autres fonctionnalités. L’application vient de lancer deux tests de fonctionnalités payantes qui pourraient intéresser des utilisateurs ayant des difficultés à concrétiser des rendez-vous.

Ces nouvelles options seront disponibles pour les utilisateurs de la version gratuite de l’application. Concrètement, les utilisateurs de Tinder pourront payer pour activer les accusés de lecture des discussions individuelles. Ils sauront ainsi si la personne avec qui ils ont eu une correspondance a bien lu le message envoyé. Seule la personne ayant payé pour la fonction pourra consulter l’accusé de lecture. Vous pouvez acheter la fonction grâce à un pack, puis l’appliquer à des chats spécifiques.

Si l’intérêt est évident pour Tinder, il l’est aussi pour les utilisateurs. Ceux-ci pourront ainsi savoir si leur message a bien été lu ou si la personne n’utilise plus l’application de réseautage. C’est aussi une bonne façon d’évaluer la qualité de ses réponses. Si celle-ci a été jugée indigne de recevoir une réponse, c’est que le message n’a pas eu l’impact désiré et qu’il est nécessaire de réviser sa manière de communiquer.

Booster son profil Tinder pour avoir davantage de vues

La seconde fonctionnalité payante testée par Tinder permettra de booster son profil. Elle pourrait intéresser les utilisateurs qui pensent que s’ils ne reçoivent pas suffisamment de match, c’est parce que leur profil n’apparaît pas assez souvent. Cette option Super Boost promet de « promouvoir » son profil afin qu’il soit vu par cent fois plus de personnes que d’habitude. Cette option apparaîtra notamment pendant les heures de pointe d’utilisation de l’application.

Ces deux fonctionnalités sont encore à l’état de test. Aussi, ces options d’achat ne sont pas encore disponibles. Aucune information n’a été donnée pour le moment de la part de Tinder sur le prix de ces fonctionnalités, ni même la date de leur lancement officiel.