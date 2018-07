La fonctionnalité Tinder Loops est désormais disponible en France

Alors que la fonctionnalité Loops était disponible dans deux pays, les utilisateurs français pourront désormais poster de courtes vidéos sur leurs profils.

Au mois d’avril, la plateforme de rencontres présentait une nouvelle fonctionnalité baptisée Tinder Loops. Grâce à celle-ci, les utilisateurs pouvaient poster des vidéos en boucle sur leur profil, plutôt que de simples photos. Relativement semblable à Vine ou Boomerang, ce nouveau format permet d’inclure des vidéos de deux secondes. Jusqu’ici, la fonctionnalité était disponible en Suède et au Canada, mais l’on ne savait pas si Loops serait déployé à l’échelle internationale. À l’époque, Tinder avait encouragé ses utilisateurs à exploiter le format en indiquant : « L’air coquin ou l’air fun, le plus important, c’est que vous soyez vous-même ». Il semble que le conseil et le format aient été acceptés par les adeptes du swipe puisque la plateforme de rencontre a indiqué que Loops était disponible plus largement.

Des premiers résultats positifs pour Loops

Après avoir procédé à un premier déploiement en Suède et au Canada, Tinder a pu extraire de premiers constats portant sur l’utilisation de Loops. Ainsi, TechCrunch rapporte que la durée moyenne d’une conversation a augmenté de 20% pour les utilisateurs qui ont partagé une vidéo de deux secondes. Également testé au Japon au mois de juin, Loops a permis aux utilisateurs qui l’utilisaient de recueillir 10% de swipe à droite en plus.

De la même façon, le nombre d’images qu’il est possible d’ajouter sur son profil passe à neuf.

Dès aujourd’hui, Tinder Loops est disponible dans les pays suivants : Japon, Royaume-Uni, États-Unis, France, Corée, Canada, Australie, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Russie, Suède, Belgique, Danemark, Islande, Irlande, Koweït, Nouvelle-Zélande, Norvège, Qatar, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Suisse, Taiwan, Thaïlande et Émirats arabes unis.