Tom Hiddleston fait des infidélités à Disney+, il va chez Netflix

Tom Hiddleston sur les dernières années est vraiment perçu comme l’acteur qui a incarné Loki dans la saga de Marvel, même s’il avait d’ailleurs auditionné pour un rôle complètement différent dans un premier temps. Mais, alors que l’on attend désormais sa série dédiée sur la plateforme Disney+ (sur laquelle il fait de sacrées promesses), on peine à se souvenir que c’est aussi un acteur multi-facettes, qui a notamment joué pour Steven Spielberg (dans Cheval de Guerre) ou encore pour Guillermo del Toro (Crimson Peak). Il veut se rappeler à notre bon souvenir avec une série Netflix.

Tom Hiddleston en mode thriller

L’acteur britannique est en effet annoncé au casting d’une série Netflix qui n’a vraisemblablement rien à voir avec l’univers des super-héros. Il va en effet tenir le premier rôle de la série White Stork, un thriller produit par la même équipe que Sex Education, un des succès du moment de la plateforme de streaming.

Au programme de cette série, un thriller politique britannique, qui se déploie sous la forme d’une mini-série. Impossible en voyant le pitch de présentation de ne pas avoir une pensée pour House of Cards, la série qui a fait exploser Netflix aux yeux du grand public.

Tom Hiddleston y incarne un politicien (James Cooper), dont les (très grandes) ambitions seront mises à mal quand ses secrets et son passé seront révélés aux yeux du monde.

La série est écrite par Christopher Dunlop, déjà derrière Jericho, alors que le réalisateur sera Kristoffer Nyholm (Taboo).

Pour Tom Hiddleston, la série sera aussi un bon test quant à sa capacité à se re-projeter dans un univers plus classique puisque sa dernière apparition live, hors Marvel Cinematic Univerese, était Kong : SKull Island. Côté séries, il fallait aller chercher du côté de The Night Manager. On ignore encore la date de sortie de White Stork.