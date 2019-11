La fin de Spider-Man chez Marvel vient-elle d’être annoncée sans que personne ne s’en rende compte ?

La romance de Marvel avec Spider-Man et Sony est une histoire particulièrement complexe. Récemment, c’est Tom Holland lui-même qui a réussi à sauver le deal entre les deux entreprises, alors que tout semblait perdu. On sait que l’avenir de l’homme araignée se dessine notamment en lien avec les vilains de Sony, dont Venom avec qui il aura notamment un crossover. Mais quel est son avenir à long terme chez Marvel ? Les annonces récentes du studio éclairent d’une lueur particulière cette question.

Spider-Man n’est plus au programme

Le 15 novembre dernier, Marvel et Disney ont ajouté quatre nouvelles dates au calendrier de sorties.

17 février 2023

5 mai 2023

28 juillet 2023

3 novembre 2023

Ce sont les quatre dates de l’année en question, ce qui laisse penser, comme beaucoup l’imaginaient, que le studio va donc passer à quatre films par an.

Or, parmi cette liste, on trouve déjà de très nombreux projets dans les tuyaux : Ant-Man 3, Gardiens de la Galaxie 3, Captain Marvel 2, Deadpool 3, Blade… Il y a aussi les projets sur les X-Men ou les 4 Fantastiques.

Mais, dans le même temps, depuis les débuts de la relation entre Marvel et Sony, le deal semble être de sortir un nouveau film tous les 2 ans. Un hack de Sony en 2014 a confirmé que c’était un point contractuel. Pour l’instant et avec Spider-Man Homecoming 3 en 2021, le programme sera respecté. Mais ensuite ? Il paraît réellement très compliqué, voire même impossible d’imaginer un autre film dès 2023, quand on voit à quel point le programme est déjà chargé. Surtout, techniquement, les films Spider-Man ne sont pas dans le programme de Marvel puisqu’ils sont gérés par Sony. Autant dire que Marvel se retrouverait avec cinq films en 2023. Impossible à imaginer.

Que faut-il en penser ? Soit l’accord a simplement été signé pour un film solo et potentiellement des apparitions ailleurs, chez Marvel ou chez Sony. Bien sûr, on peut aussi penser qu’une certaine souplesse est de rigueur chez Marvel, afin de s’adapter aux nouveaux personnages et aux négociations avec Sony. Un dossier à suivre, mais ce n’est dans tous les cas, pas une bonne nouvelle pour l’avenir de Spider-Man.