Notre top 5 des bons plans du week-end 🔥

Comme chaque week-end découvrez notre sélection des meilleurs bons plans high-tech chez Gearbest, et une fois de plus il y en a pour tous les goûts.

#5 OnePlus 5T

Le nouveau flagship de OnePlus reprend tous les atouts du OnePlus 5 en y ajoutant un écran au format 18:9. Pour un téléphone de la même taille, vous accédez ainsi à un écran bien plus imposant pour son petit frère. Le modèle 64 Go est disponible à 384,00 € avec le code OctAllez55t1 et le 128 Go à 465,00 € avec le code OctAllezM5t2.

#4 La balance connectée Xiaomi

C’est le nouveau modèle de balance connectée Xiaomi. La fiche technique est impressionnante et le prix réellement inférieur (32,00 € avec le code Novblacxr4X) à toute la concurrence sur le marché représentée par Fitbit, Nokia ou encore Terraillon. Elle permet de mesurer l’IMC, le pourcentage de graisse corporelle, le pourcentage d’eau, le métabolisme de base, la masse osseuse, la masse musculaire et le taux de graisse viscérale.

#3 Honor 7X Bleu

C’est le dernier smartphone annoncé par Honor avec un écran 18:9. Son atout principal est son prix bas fixé à 299€. C’était sans compter sur Gearbest qui le brade ce week-end à 188,00 € avec le code FR18hua7x.

#2 DJI Mavic Pro Platinum

Le tout nouveau flagship de DJI propose les mêmes fonctionnalités que le Mavic Pro, en y ajoutant deux nouveautés majeures : 60% de bruit en moins et une autonomie qui monte à 30 minutes au lieu de 27 sur le Mavic Pro. À 1 005,00 € avec le code HKPJTZ au lieu de 1599€ pour le pack Combo (3 batteries, un hub de chargement, une sacoche, une microSD 16 Go, un chargeur allume cigare) c’est tout simplement un immanquable si vous cherchez un drone de grande qualité.

#1 Le Xiaomi Mi Notebook Pro

C’est l’équivalent du Macbook Pro chez Xiaomi, mais à un tarif bien différent… À 686,00 € avec le code OctAllezbfnotmi il propose des performances haut de gamme et un design soigné. Pour tout savoir sur le Mi Notebook Pro, vous pouvez consulter notre test complet ! Attention comme indiqué dans le test, il vous faudra faire une petite manip pour passer le clavier en AZERTY, mais rien de bien compliqué.

Comme d’habitude quand vous commandez chez Gearbest, nous vous conseillons vivement de choisir la livraison « french line » pour être livré par Colissimo.