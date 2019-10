Tout ce que vous devez savoir sur HBO Max, un autre concurrent de Netflix

Les lancements de Disney+ et Apple TV+, ce mois de novembre, n’est qu’un début. En effet, d’autres grandes entreprises américaines ont l’intention de concurrencer Netflix dans le streaming vidéo. Et parmi ces nouveaux acteurs, il y aura HBO Max, proposé par AT&T, via sa filiale WarnerMedia.

Contrairement à Apple TV+, qui pourrait avoir un catalogue relativement petit au lancement, HBO Max devrait être un service très riche en contenu.

HBO Max inclura tout le service HBO, des contenus originaux créés pour la nouvelle plateforme (les Max Originals), des contenus provenant des différentes activités de WarnerMedia (Warner Bros., New Line Cinema, DC, CNN, Turner library, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, etc.), ainsi que des contenus dont l’entreprise va faire l’acquisition.

Au total, l’utilisateur américain pourra profiter de 10 000 heures de contenu, incluant Friends, Game of Thrones, The Big Bang Theory, Sesame Street, Sex and the City, Pretty Little Liars et The Fresh Prince of Bel-Air.

Ces contenus seront disponibles sur la plupart des supports, dont les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les appareils de streaming ainsi que les consoles de jeu vidéo. Et si l’abonnement coûte 14,99 dollars par mois, WarnerMedia compte proposer son service gratuitement à certains groupes d’utilisateurs. Par exemple, aux États-Unis, les clients d’AT&T qui ont déjà accès à HBO via les services comme AT&T TV ou U-Verse TV auront accès à HBO Max sans payer de frais supplémentaires.

AT&T s’attendrait à dépenser 1,5 à 2 milliards de dollars pour le lancement de ce nouveau service, puis l’entreprise devrait encore investir 1 milliard de dollars chaque année. HBO Max pourrait devenir rentable en 2025.

Lancement en 2020, et possible arrivée en Europe et en Amérique latine plus tard

HBO Max sera lancé en 2020 et pour ce lancement, WarnerMedia se focalise sur le marché américain. Cependant, un lancement dans d’autres pays n’est pas exclu.

D’après un article de Variety, après le lancement américain en 2020, HBO Max devrait conquérir le marché international.

John Stankey, COO d’AT&T et CEO de WarnerMedia, aurait indiqué que dès 2021, l’entreprise pourrait lancer des versions de HBO Max pour des pays d’Europe et d’Amérique latine.