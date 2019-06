La PS5 pourrait elle être la dernière console de Sony ? C’est possible

Alors que nous ne sommes plus qu’à trois jours de la conférence E3 de Microsoft (Xbox), Sony ne cesse de communiquer de nouvelles informations de sa PlayStation 5. Il faut dire qu’avec son absence au salon (une première depuis la création de l’E3 en 1995), PlayStation laisse un grand boulevard à Microsoft. Cependant, ce n’est pas pour ça que la firme nippone compte rester muette. La preuve avec toutes les informations qui viennent d’être dévoilées au sujet de la PS5.

La PS5 pourrait-elle être la dernière console de Sony ?

L’une des principales questions concerne donc l’avenir des consoles de jeux vidéo. En mars 2019, lorsque Google à annoncé Stadia, le message était claire : « L’avenir du jeu vidéo n’est pas sur console« . Juste après cette annonce, de nombreux investisseurs ont abandonné le projet de la Mad Box, une console surpuissante qui devait rivaliser avec la PS5 et la prochaine Xbox. Ainsi, on est en droit de nous demander si les prochaines PlayStation et Xbox seront les dernières du marché. Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment donne son avis à ce sujet.

Ce que j’en pense, c’est que je n’en sais rien. Cela fait un moment que je suis dans l’industrie. En 2012, j’ai écouté tout un tas de gens intelligents me parler du jeu mobile et me dire que la PlayStation 4 allait être le plus gros échec de l’histoire. Et dans les faits, le raisonnement derrière ces remarques était difficile à remettre en question. Mais nous croyions au potentiel du produit à cette époque là et nous croyions aujourd’hui au potentiel de ce produit de prochaine génération. Mais qui sait comment les choses vont évoluer ? Va-t-il y avoir des modèles hybrides réunissant une console et un système lié au cloud ? C’est possible.Mais je n’en sais tout simplement rien. Et si je le savais, je ne vous le dirais pas.

Une transition en douceur de la PS4 vers la PS5

Il y a quelques jours, Sony confirmait que les joueurs PS5 pourraient jouer en ligne avec les joueurs PS4, dans le but de ne pas diviser la communauté. Sony souhaite ainsi une transition en douceur entre les deux consoles. Un choix audacieux puisque d’habitude, l’arrivée d’une nouvelle génération de console est un changement radical pour les joueurs.

Ainsi Sony prévoit du cross-plateforme avec des jeux intergénérationnel. C’est-à-dire que vous allez pouvoir jouer à vos jeux PS4, puis continuer votre partie sur PS5. Et la reprendre plus tard sur PS4 par exemple. Il s’agira du cross-save comme ce fut le cas avec la PS VITA. De plus, les jeux seront automatiquement optimisés de façon naturelle sur PS5. C’est une nouvelle volonté qui est expliquée une nouvelle fois par Jim Ryan.

Qu’il s’agisse d’une compatibilité ascendante ou d’une possibilité de jeu intergénérationnel, nous serons en mesure de faire passer cette communauté à la génération suivante.[…] Ce ne sera pas un choix binaire de savoir si vous devez rester sur PlayStation 4 ou next-gen.

Sony ne compte pas arrêter les jeux narratifs

Entre les sorties, et les succès de Horizon Zero Dawn, God Of War, Marvel’s Spider-Man, Detroit Become Human, Days Gone, et très prochainement Ghost of Tsushima (2020), The Last Of Us Part.II (2020) et Death Stranding (8 novembre 2019), Sony a le vent en poupe ! Et la firme ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, comme nous l’explique une nouvelle fois Jim Ryan. Avec la prochaine génération, Sony souhaite continuer sur cette lancée.

Nous n’avons jamais eu autant de succès avec nos propres jeux basés sur des récits qu’actuellement. Nous sentons bien avec ces derniers, et ce n’est certainement pas un genre de jeu duquel nous nous détournerons. Les jeux-service, une fois bien réalisés, continueront d’être populaires, et à gagner en popularité. Mais cela n’arrivera que lorsque l’écosystème global de ce type de jeux se développera, et que de plus en plus de gens joueront à des jeux de plus en plus longs.

Repousser les limites des graphismes

Maintenant que nous connaissons une bonne partie des spécificités de la PS5, nous savons que la console sera très puissante au moment de sa sortie. Ainsi, les développeurs peuvent commencer à s’exprimer sur cette dernière. C’est le cas de Toshihiro Nagoshi, un développeur de la licence Yakuza, qui annonce que la PS5 serait capable de proposer les plus beaux graphismes jamais réalisés à ce jour !

« Si vous exploitez le potentiel de la PS5 dans les graphismes, il s’agira du meilleur rendu que nous n’ayons encore jamais vu »

De nombreuses déclarations qui font envie, mais il faudra encore être patient. La PS5 n’est pas prévue avant la fin d’année 2020 et son prix est encore inconnu.