Toyota devance Tesla et les autres concurrents du secteur de l’automobile autonome

Le Toyota Research Institute vient d’annoncer que sa voiture autonome Platform 4 sera disponible pour des démonstrations publiques dès cet été dans les rues de Tokyo. Ce prototype est basé sur une berline de type Lexus LS. Les démonstrations du P4 se dérouleront dans le quartier d’Odaiba à Tokyo, un quartier très fréquenté et souvent congestionné. L’environnement complexe d’Odaiba, composé de piétons, d’une grosse circulation, d’infrastructures routières diverses et de grands bâtiments en verre, offre un cadre intéressant pour démontrer les capacités de la technologie de conduite automatique de Toyota.

Ce véhicule est classé niveau 4, ce qui signifie qu’aucune assistance de la part du conducteur n’est requise pour la conduite de cette voiture. « En nous mettant au défi de réussir à circuler de manière autonome à Odaiba, nous avons placé la barre très haut, ce qui nous oblige à étendre rapidement les capacités de notre technologie dans un court laps de temps » explique Gill Pratt, CEO de Toyota Research Institute dans un communiqué de presse.

Des Jeux olympiques marqués par la technologie

Ces premiers essais publics se dérouleront donc de juillet à septembre prochain dans ce quartier très fréquenté de Tokyo, pendant les Jeux olympiques. La planète entière aura les yeux braqués sur cette ville et plus globalement sur ce pays habitué des prouesses technologiques. Par exemple, le parc aquatique d’Odaiba sera un lieu très peuplé, ou les épreuves de triathlon et du marathon de natation de 10 km se dérouleront.

Créé en 2015, le Toyota Research Institute vise à renforcer le pôle recherche de Toyota et à développer la sécurité des véhicules et les technologies de conduite autonome, la robotique et autres technologies d’amplification humaine. Ses chercheurs utilisent l’intelligence artificielle au profit de l’amélioration de la condition humaine.

Le Japon accorde une importance particulière aux véhicules autonomes. Récemment nous apprenions que la flamme olympique sera transportée par un exemplaire Toyota autonome. Cependant, ce secteur reste très concurrentiel avec des acteurs de taille comme Uber, Waymo, ou encore l’inévitable Elon Musk et son Autopilot Tesla.